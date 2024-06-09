Не доверяйте им! Названы главные манипуляторы по знаку зодиака

Некоторые люди – искусные манипуляторы, которые знают как играть на чувствах окружающих. По словам астрологов, лучше всего манипулировать умеют Скорпионы, Близнецы и Рыбы.

Их обаяние позволяет им легко завоевывать доверие окружающих. Хотя они могут притворяться заинтересованными и сочувствующими, на самом деле манипуляторы не заботятся о чувствах других. Их главная цель – достижение собственной выгоды. Более того, манипуляторы могут быть крайне переменчивы в своем поведении.

Скорпион

Загадочные Скорпионы известны своей эмоциональностью. Уроженцы знака часто используют свой проницательный ум, чтобы предсказывать и контролировать поведение других. Скорпионы могут быть чрезвычайно харизматичными, но их загадочная натура может привести к манипулятивному поведению. Уроженцы знака готовы ради своей цели пойти по головам.

Близнецы

Легкие на подъем Близнецы очень переменчивы и красноречивы. Они обладают необыкновенной способностью адаптироваться к различным ситуациям, а значит, быстро меняют свое мнение. Из-за этого их могут воспринимать как нечестных или манипулирующих. Их двойственная природа становится причиной множества недопониманий и может привести к отсутствию доверия в отношениях.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно чуткие и обладают сильными интуитивными способностями. Это позволяет им превосходно читать настроение других и адаптировать свое поведение, чтобы влиять на свое окружение. Уроженцы знака знают, как сыграть на чувствах окружающих, чтобы получить желаемое. Они манипулируют другими для поддержания своих идеалистических идей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.