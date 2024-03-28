Не потратят лишней копейки: названы самые скупые знаки зодиака

Все люди зарабатывают и тратят деньги по-разному, но некоторые настолько скупы, что отказываются покупать себе и близким действительно необходимые вещи. По словам астрологов, речь идет о Девах, Козерогах и Раках.

Дева

Девы не столько жадные, сколько чрезвычайно практичные люди. Они, с одной стороны, умеют очень хорошо зарабатывать, но с другой стороны, вообще не видят смысла покупать новую рубашку, пока старая совсем не износится.

Девы обладают природным аскетизмом. Их действительно устраивает минимализм, и для них нормальный и комфортный образ жизни. Но для их близких это может выглядеть немного иначе.

Козерог

Эти люди ориентированы на преодоление препятствий. Профессиональные успехи и карьерные достижения – это вся их жизнь. Для Козерогов важны демонстрация аналитических способностей, трудолюбия, способности к планированию и других прекрасных качеств.

Козероги – трудоголики, и это позволяет им получать очень хороший доход. Но именно потому, что деньги им даются буквально через пот, они не хотят с ними расставаться.

Рак

Рак не совсем скряга, просто он слишком ориентирован на семью. Невозможно представить уроженцев знака, тратящих деньги на веселую поездку, без второго комплекта кухонных штор и нового кухонного комбайна в доме.

Дом – их крепость, и Рак будет обустраивать эту крепость бесконечно. Более того, считает, что все должны поддерживать его в этом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.