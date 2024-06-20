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Астрология и гороскопы

Не стоит им доверять! Названы три знака зодиака, которые никогда не держат слово

Анастасия Крыщук

Не стоит им доверять! Названы три знака зодиака, которые никогда не держат слово
Они очень непостоянные . Источник: Фото создано ИИ

Некоторые люди слишком непостоянны в своих решениях и не умеют держать слово. По словам астрологов, речь идет о Весах, Рака и Близнецах, обещаниям которых не стоит верить! Они могут говорит одно, а делать другое: дело в том, что они слишком импульсивны.

Весы

Весы не хотят никого обидеть или задеть, ведь это очень добрые и эмоциональные люди. Однако они очень нерешительные и часто меняют свое мнение под влиянием разных факторов. Уроженцы знака до последнего момента не знают, что будет лучше…. В отношениях Весам нужен уверенный в себе партнер, который сможет вести их по жизни.

Рак

Раки – добросердечные люди, которые на первое место ставят честность, но они слишком эмоциональны и чувствительны. Уроженцев знака может ранить даже необдуманное, неосторожное слово – и тогда они начинают действовать импульсивно, противореча своим словам и тому, что обещали раньше. Раки вообще не пытаются притворяться – если их что-то задевает, они действуют соответственно. Им нужен более уравновешенный, спокойный партнер.

Близнецы

Близнецы – словно два разных человека, живущие в одном теле. Они также не пытаются кого-либо намеренно обидеть, а скорее даже стараются угодить. Если им предложить встретиться, они обязательно согласятся, потому что не хотят никого обидеть, а потом могут забыть об обещании. Любовные отношения с представителями этого знака зодиака сложны, иногда даже невозможны, поскольку Близнецы обманывают и не держат своего слова.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.