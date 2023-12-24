Не умеют держать слово! Названы знаки зодиака, которым нельзя доверять

Некоторые люди не умеют держать слово – они очень непоследовательные в своих поступках, могут врать ради выгоды или чтобы казаться лучше и отличаются большим эгоизмом. По словам астрологов, речь идет о Львах, Водолеях, Близнецах, Стрельцах и Рыбах.

Лев

Лев, который часто ассоциируется с силой и уверенностью в себе, обычно эгоистичен. Его интересы, потребности и желания всегда находятся на первом плане. Только если вы ему очень близкий человек, тогда можете рассчитывать на заботу и доверие. Однако тем, кто не входит в этот узкий круг близких, не стоит доверять Львам, поскольку те могут легко выдать их тайны или обмануть.

Водолей

Водолей, известный своей способностью помогать другим, также очень легкомысленный и спонтанный. Кроме того, уроженцы знака очень расчетливые и эгоистичные, особенно если дело касается их профессии. Они готовы пойти по головам и не будут раскаиваться в своих поступках.

Близнецы

Прежде чем раскрыть свой секрет Близнецам, подумайте дважды. Уроженцы знака очень открытые и общительные – им нравится быть в центре внимания. Близнецы известны своей любовью к сплетням и, к сожалению, не умеют держать язык за зубами.

Стрелец

Стрельцы, известные своей любовью к переменам и отвращением к скуке, также могут легко разрывать связи. Для них постоянные отношения – это большое испытание. Они часто выбирают более простой путь – перестают отвечать на звонки или сообщения и исчезают из чьей-то жизни, что может быть очень болезненно для другой стороны.

Рыбы

Рыбы, известные своей добротой и состраданием, могут удивить вас своей реакцией на даже безобидные поступки. Как только вы разочаруете Рыб, пути назад уже не будет. Можете быть уверены, дружба или любовь потеряна безвозвратно. Возможно, это результат высокой чувствительности этого знака зодиака. Кроме того, Рыбы всем будут рассказывать, какие вы плохие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.