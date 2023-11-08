Ничего святого! Названы знака зодиака, которые чаще всего предают и причиняют боль другим

Астрологи считают, что некоторые люди предают других в своей жизни гораздо легче, чем другие. Причиной такого поведения обычно являются корыстные интересы, но все же есть некоторая связь и со знаком зодиака. Так, в список тех, кто легко может причинить боль, попали Водолеи, Рыбы и Близнецы.

3 место – Водолей

Водолеи дружелюбны и очень креативны, но только на первый взгляд. Они готовы на все, чтобы добиться желаемого, даже "идти по трупам", что не исключает предательства. Уроженцы знака нисколько не волнуются по этому поводу – что надо сделать, то надо сделать. Если вы встанете у них на пути, они без сожаления уничтожат вас, причем изощренным методом.

2 место – Рыбы

С одной стороны, Рыбы очень отзывчивые и дружелюбные люди, с другой – способны очень быстро "вылезть кому-то на голову". Уроженцы знака загадочны и, как и Близнецы, имеют два лица. Они очень эмоциональны, поэтому их легко ранить. А еще они долго помнят прошлые обиды и никогда не упускают возможности отомстить.

Рыбы живут в своем собственном мире, который зачастую непонятен никому другому, даже тем, кто живет с ними ежедневно. Когда Рыбы решают кого-то предать, то руководствуются только своими чувствами.

1 место – Близнецы

Близнецы обычно душа компании, они всем нравятся, но правда в том, что у этих людей действительно есть две натуры. Уроженцы знака беззаботны, эмоциональны и обаятельны. Они сами толком не осознают, какое впечатление способны произвести на других, и не ценят доверия, которое им оказывают.

Уроженцы знака боятся рутины, поэтому, чтобы избежать ее, способны по-разному менять жизнь вокруг себя, что может оказаться очень болезненными для близких людей. К сожалению, Близнецы предадут, не моргнув глазом, и не будут чувствовать за это вину.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.