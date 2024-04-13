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Астрология и гороскопы

Ничто не разлучит их! Названы лучшие пары по знаку зодиака

Анастасия Крыщук

Ничто не разлучит их! Названы лучшие пары по знаку зодиака

Дата нашего рождения оказывает большое влияние не только на характер, но и на будущее любовных отношений. По словам астрологов, есть пять пар по знаку зодиака, которые можно назвать самыми крепкими – звезды сулят им счастье длиной во всю жизнь.

Овен и Скорпион

Овны энергичны, любопытны и стремятся познавать все новое на пути к успеху. Скорпионы страстные, хотят доминировать, но обидчивы. Их объединяет большая жажда к приключениям, страсть и умение держаться на плаву даже в трудных ситуациях. Оба знака ценят романтику и сюрпризы и знают, чем порадовать партнера.

Близнецы и Козерог

Переменчивые и ветреные Близнецы рядом с Козерогами стают уверенными в завтрашнем дне. Эти знаки очень разные, но идеально дополняют друг друга. Близнецы учат Козерогов легкости, спонтанности, показывают, как любой день превратить в праздник. Козероги мотивируют Близнецов расти и достигать высот в карьере.

Лев и Весы

Львы стремятся быть в центре внимания, доминировать и жить на широкую ногу. Весы скромные, нерешительные и готовы на все ради партнера. Их отношения основаны на полных противоположностях, но оба партнера удовлетворяют запросы друг друга. В такой паре на первое место часто выходит романтика, которая не угасает с годами.

Рак и Дева

Девы очень заботливые и верные, они сделают все, чтобы их партнеру было комфортно. Уроженцы знака готовы вести долгие разговоры, чтобы найти компромисс. И это именно то, что нужно нерешительным Ракам. Вместе эта пара может воплотить самые смелые мечты в реальность благодаря взаимной поддержке.

Водолей и Рыбы

Водолеи – настоящие бунтари, которые любят свободу и не терпят никаких ограничений. Рыбы живут в мире фантазий, они очень чуткие и романтические, поэтому точно не будут посягать на личные границы Водолеев. Оба партнера будут вдохновлять друг друга на творчество, в этих отношения будет много тепла, романтики и "пространства". Водолеи и Рыбы не растворяются в союзе, а остаются яркими личностями.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы