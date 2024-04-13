Ничто не разлучит их! Названы лучшие пары по знаку зодиака

Дата нашего рождения оказывает большое влияние не только на характер, но и на будущее любовных отношений. По словам астрологов, есть пять пар по знаку зодиака, которые можно назвать самыми крепкими – звезды сулят им счастье длиной во всю жизнь.

Овен и Скорпион

Овны энергичны, любопытны и стремятся познавать все новое на пути к успеху. Скорпионы страстные, хотят доминировать, но обидчивы. Их объединяет большая жажда к приключениям, страсть и умение держаться на плаву даже в трудных ситуациях. Оба знака ценят романтику и сюрпризы и знают, чем порадовать партнера.

Близнецы и Козерог

Переменчивые и ветреные Близнецы рядом с Козерогами стают уверенными в завтрашнем дне. Эти знаки очень разные, но идеально дополняют друг друга. Близнецы учат Козерогов легкости, спонтанности, показывают, как любой день превратить в праздник. Козероги мотивируют Близнецов расти и достигать высот в карьере.

Лев и Весы

Львы стремятся быть в центре внимания, доминировать и жить на широкую ногу. Весы скромные, нерешительные и готовы на все ради партнера. Их отношения основаны на полных противоположностях, но оба партнера удовлетворяют запросы друг друга. В такой паре на первое место часто выходит романтика, которая не угасает с годами.

Рак и Дева

Девы очень заботливые и верные, они сделают все, чтобы их партнеру было комфортно. Уроженцы знака готовы вести долгие разговоры, чтобы найти компромисс. И это именно то, что нужно нерешительным Ракам. Вместе эта пара может воплотить самые смелые мечты в реальность благодаря взаимной поддержке.

Водолей и Рыбы

Водолеи – настоящие бунтари, которые любят свободу и не терпят никаких ограничений. Рыбы живут в мире фантазий, они очень чуткие и романтические, поэтому точно не будут посягать на личные границы Водолеев. Оба партнера будут вдохновлять друг друга на творчество, в этих отношения будет много тепла, романтики и "пространства". Водолеи и Рыбы не растворяются в союзе, а остаются яркими личностями.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.