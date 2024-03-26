Никаких драм! Названы знаки зодиака, которые дружат со своими бывшими

Многим мысль о том, чтобы остаться друзьями с бывшими, кажется кошмаром. Они вырезают их из своей жизни и никогда не оглядываются назад. Но есть три знака, которые всегда оставляют за собой открытую дверь для дружбы.

Дева

Дева может быть напряженной в некоторых сферах жизни, но не в отношениях с бывшими. Она практически всегда остается на связи, хотя бы для того, чтобы попросить совета. Этот земной знак практичен. Для него расставание не означает, что он хочет избавиться от кого-то ценного из своей жизни.

Стрелец

Когда Стрелец переживает расставание, он старается оставаться веселым. Он быстро найдет плюсы в ситуации. Обычно Стрелец прекращает отношения, чтобы реализовать свою новую мечту, например, отправившись на другой конец света. Он имеет дело с вещами, которые не позволяют ему думать о своем разбитом сердце. Такой непринужденный подход позволяет ему снова стать лучшими друзьями с бывшими.

Водолей

Водолей первым берет на себя инициативу, когда дело доходит до поддержания отношений с бывшими. Этот воздушный знак склонен встречаться с людьми, которых уже хорошо знает. По этой причине он вряд ли исключит бывших из своего ближайшего окружения. Время от времени вы будете видеть его в своей группе друзей. Вместо того, чтобы спорить или винить друг друга в разрыве, он предпочитает дружить.

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