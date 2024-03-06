Новолуние 10 марта перевернет жизнь четырех знаков зодиака: вот кто в списке

Новолуние, которое состоится 10 марта 2024 года, сулит большие перемены четырем уроженцам зодиакального круга. По словам астрологов, особенно внимательными к знакам судьбы должны быть Тельцы, Близнецы, Раки и Весы – перед ними откроются новые возможности.

Телец

Ближайшие дни для Тельцов будут очень плодотворными. Вы накануне новолуния почувствуете желание участвовать в общественных мероприятиях, которые окажутся очень воодушевляющим способом провести время. Фортуна будет особенно благосклонна в романтической сфере – это касается не только одиноких людей, ищущих любви, но и тех, кто нашел свою вторую половину. Они могут решиться на брак или пополнение в семье.

Близнецы

Вопросы, которые очень беспокоили вас, наконец-то начнут разрешаться. Влияние Меркурия позволит с удовольствием проводить свободное время – на прогулках, в кино или компании друзей. Уроженцы знака также могут завести выгодные деловые знакомства, которые уже вскоре позволят приумножить доходы в разы.

Рак

Ближайшие дни будут полны хороших новостей. Уроженцы знака смогут успокоиться и расслабиться. Стоит уйти от городской суеты и шумной обстановки. Выберите поездку за город или прогулку в лес. Уделите время только себе – это позволит вам восстановиться. Новолуние откроет перед Раками путь к успеху – но нужно быть готовыми к переменам.

Весы

Это будет хорошее время для Весов. Прежде всего, вы избежите каких-либо конфликтов, а недавние споры быстро прояснятся. Свободное время посвятите развитию, что вскоре может вылиться в финансовый успех. Не стесняйтесь провести время с друзьями – новолуние побуждает вас выйти из дома и повеселиться. И именно на бурной вечеринке одинокие могут встретить настоящую любовь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.