Новолуние 4 августа перевернет жизнь трех знаков зодиака: вот что их ждет

Новолуние 4 августа 2024 года окажет огромное влияние на жизнь трех уроженцев зодиакального круга, буквально перевернув все с ног на голову. По словам астрологов, в зоне риска Львы, Овны и Тельцы. Читайте детальнее!

Лев

Львы почувствуют, что новолуние влияет на их состояние и положение дел больше, чем на любой другой знак. Пришло время сиять, как никогда раньше! Уроженцы знака получат очень выгодное предложение, которое нельзя упустить. Если они используют этот шанс, жизнь кардинально преобразится. Львы станут увереннее в себе и получат ту силу, которой им не хватало для успеха во всех делах, как личных, так и профессиональных.

Овен

Овны будут потрясены новолунием – уроженцы знака вдруг поймут, что идут совершенно не тем путем, о котором всегда мечтали. Их чувства и стремление к переменам окажутся настолько сильны, что Овны бросятся сломя голову реализовать свои мечты. И звезды сулят, что у них все получится!

Телец

У Тельцов есть внутренняя потребность в безопасности и комфорте. Где они чувствуют себя лучше всего? Конечно, дома! Однако в это новолуние во Льве уроженцы знака захотят путешествовать и выйти за рамки. У них появится желание нарушить рутину. Тельцы найдут способ воссоединиться со своим внутренним ребенком и, таким образом, заново открыть для себя творческий потенциал.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.