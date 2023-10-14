Новолуние и солнечное затмение 14 октября принесут бурные перемены: гороскоп
14 октября 2023 года состоится одно из важнейших астрологических событий года – новолуние и солнечное затмение, которые пройдут под знаком Весов. Эти два небесных явления несут огромную силу и глубокое послание для каждого из нас.
Новолуние представляет собой начало нового цикла, дает энергию роста и обновления, а солнечное затмение символизирует мощные внутренние изменения, вызванные тайнами, раскрытыми Луной, когда она закрывает Солнце.
Овен
Новолуние в Весах поможет Овнам пролить свет на свои желания. Уроженцы знака наконец могут отодвинуть на второй план работу и отправиться на свидание, чтобы найти вторую половинку..
Телец
Пришло время сосредоточиться на своем здоровье, как физическом, так и психологическом. Не откладывайте визиты к врачу и попытайтесь найти баланс между работой и личной жизнью.
Близнецы
Это идеальное время для Близнецов, чтобы поставить на первое место в жизни свои интересы. Определитесь, что приносит вам настоящее удовольствие – и двигайтесь к цели.
Рак
Раки должны избавиться от токсических связей и установить здоровые границы в отношениях с людьми. Не нужно бояться своих желаний – мечты должны сбываться.
Лев
Львам нужно по душам поговорить со второй половинкой и прояснить те вопросы, которые беспокоят уроженцев знака уже давно. Это даст четкое понимание о том, что будет дальше.
Дева
Это прекрасное время для Девы, чтобы построить романтические отношения. Но прежде нужно повысить самооценку и отпустить прошлое, в котором было много боли.
Весы
Весы осознают, как далеко они зашли на своем пути и что еще предстоит сделать. Это хорошее время для самоанализа, переезда или смены работы.
Скорпион
Скорпионам не следует пренебрегать своей интуицией и духовным развитием. Примите позитивные изменения, которые несет новолуние – и ждите хороших новостей.
Стрелец
Стрельцы проведут новолуние в компании очень интересных людей. Перед уроженцами знака откроются новые перспективы, связанные с их работой – этот шанс нельзя упустить.
Козерог
Козероги в гонке за карьерными успехами часто забывают о себе – новолуние напомнит им о важности отдыха и личной жизни. Одинокие уроженцы знака могут встретить человека, который вскружит им голову.
Водолей
Это важный этап для Водолеев, побуждающий их искать новые возможности. Уроженцам знака нужно быть внимательными к предложениям, которые поступают в новолуние.
Рыбы
Рыбам пора отпустить прошлое и напрасные надежды, иначе они не смогут двигаться вперед. Дайте честный ответ, чего вы хотите от жизни, и подумайте, что для вас дороже всего.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.