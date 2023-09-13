Новолуние в Деве подарит большое счастье трем знакам зодиака: заветные мечты могут сбыться

Новолуние 15 сентября 2023 года, которое пройдет под знаком Девы, совпадает с ретроградным Меркурием. Это небесное событие принесет хорошие новости для трех уроженцев зодиакального круга, которых смело можно назвать главными счастливчиками.

Поскольку Дева – земной знак, новолуние будет благоприятствовать аспектам, связанным с повседневными делами и работой. Ретроградный Меркурий, в свою очередь, обязывает быть более внимательными к деталям и терпеливыми.

Телец

Рожденным под этим знаком особенно повезет в новолуние. Земные аспекты, общие для Тельцов и Дев, позволят легко решить проблемы, которые беспокоил уже давно. Как на личном, так и на профессиональном уровне уроженцы знака смогут быть более эффективными и достичь желаемых результатов. Если одни совершат карьерный рывок, то другие найдут новую работу, которая им больше подойдет.

Дева

Для тех, кто родился под знаком Девы, наступит время поработать над своим личностным развитием. В этот период терпение и внимание к деталям укрепятся, что позволит уроженцам знака принимать наилучшие решения. Девы могут совершить карьерный рывок и увеличить доходы в разы. Более того, одинокие встретят особенного человека и смогут построить крепкие отношения.

Козерог

Козерог также увидит, что удача в новолуние в Деве снова на его стороне. Влияние этого астрального события проявится в повышении способности работать над собой, как физически, так и умственно. Козероги смогут реализовать новые проекты, энергия новолуния побудит их упорствовать и совершенствоваться. Деньги сами начнут идти в руки, и это даст возможность осуществи давнюю мечту.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.