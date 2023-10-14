Новолуние в Весах с солнечным затмением несет опасность: не совершайте этих ошибок

14 октября 2023 года в небе образуется так называемое "огненное кольцо", вызванное солнечным затмением во время новолуния в Весах. Это зрелищное явление имеет уникальное значение в астрологии – оно несет в себе мощную хаотическую силу, способную полностью дестабилизировать нашу жизнь. К счастью, мы в состоянии предпринять соответствующие шаги для подготовки к предстоящим изменениям.

Новолуние и солнечное затмение в Весах – явление необыкновенное, как энергетически, так и визуально. В NASA заявили, что огненное кольцо будет видно по всему миру. К сожалению, 14 октября космическая энергия не будет к нам благосклонна.

Затмения – кармические события. Чаще всего они являются поворотными моментами, которые заставляют нас переосмыслить или полностью пересмотреть наши убеждения и ценности. Новолуние в знаке Весов сообщает, что в этот период нам следует сосредоточиться прежде всего на отношениях – партнерских и профессиональных.

Энергия новолуния при солнечном затмении в Весах – чего нам ожидать?

Мощная энергия новолуния с затмением в Весах – это кульминационная точка, которая заставит проанализировать принятые нами ранее решения. В этот период следует быть предельно осторожными. То, что мы пытались скрыть, всплывет на поверхность. Весы призывают нас закончить все дела, отложенные на потом, и смириться с неудобными истинами. Маленькая ложь и прошлые проступки, которые мы пытались скрыть любой ценой, выйдут на свет.

14 октября мы также можем столкнуться с сюрпризами судьбы, нежелательными поворотами и совпадениями. Важно отметить, что мы не должны защищаться от них. Мы не можем прятаться от будущего, мы должны принимать новое.

Новолуние в Весах с солнечным затмением – лучше этого не делать

Сильная энергетика кольцевого солнечного затмения в новолуние может существенно повлиять на наше самочувствие. Душевный хаос, расшатавшиеся нервы, тревога, неуверенность и слабость – это лишь малая часть того, что может случиться с нами в этот период. Чего нам следует избегать?

Во время новолуния в Весах откажитесь от:

принятия долгосрочных обязательств;

урегулирования важных вопросов;

смены работы или должности;

дальних путешествий;

принятия необдуманных решений, особенно когда дело касается отношений;

принятия неудобных компромиссов;

употребления алкоголя и приема других стимуляторов.

Как мы можем воспользоваться солнечным затмением во время новолуния в Весах?

Октябрьское новолуние вызовет проблемы, чтобы в конечном итоге помочь нам. Весы попытаются полностью вывести нас из равновесия, но сделают это только для того, чтобы вернуть нас на правильный путь.

Это идеальный период для очищения, исцеления и планирования. Нам следует сосредоточиться прежде всего на тех аспектах нашей жизни, которые нуждаются в равновесии. Луна в этом воздушном знаке призывает нас оставить прошлое позади и двигаться дальше.

Новолуние в Весах и солнечное затмение 14 октября – на кого они повлияет больше всего?

Прежде всего данные явления ощутят те, кто находится под управлением Венеры и Меркурия, планета любви и общения. Тельцу, Близнецам, Деве и Весам в этот период следует больше всего сосредоточиться на душевном равновесии и планировании.

Новолуние в Весах и солнечное затмение 2023 года также могут заметно повлиять на темпераментного Овна. Люди, рожденные под этим знаком, почувствуют, что их внутренний огонь горит гораздо сильнее. К сожалению, энергетический хаос, который произойдет около 14 октября, заставит людей нервничать еще чаще, чем обычно.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.