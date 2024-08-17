Обаяние или токсичность? Названы три знака зодиака, которые являются эмоциональными манипуляторами

Манипулирование эмоциями других – это навык, которым некоторые люди владеют в совершенстве, часто даже не осознавая этого. По словам астрологов, речь идет о Раках, Близнецах и Скорпионах. Читайте детальнее!

Рак

Управляемые Луной, Раки известны своей сверхчувствительностью и глубокой связью с эмоциями. Эмпатия позволяет им быстро понимать, что чувствуют окружающие, а также модулировать свое поведение, чтобы влиять на чувства других. Они обладают природным даром использовать свое обаяние , чтобы заставить других делать то, что они хотят. Однако эта эмоциональная сила может также принять токсичный оборот.

Близнецы

Близнецы, управляемые Меркурием, обладают необычайной ловкостью ума. Их способность жонглировать идеями и словами дает им значительное преимущество, когда дело доходит до эмоционального манипулирования. Их часто считают обаятельными и умными, что позволяет им легко завоевывать симпатию окружающих. Близнецы могут льстить кому-то, скрывая свои истинные намерения за теплой улыбкой.

Скорпион

Скорпионы, управляемый Марсом и Плутоном, вероятно, самый интенсивный знак зодиака. Эта интенсивность часто проявляется в страстном, а иногда и в собственническом отношении. Уроженцы знака проживают свои эмоции в полной мере и ожидают того же от близких. Эта эмоциональная глубина дает им природный талант влиять на окружающих. Хотя эту способность контроля можно использовать позитивным и защитным образом, она также несет в себе риск токсичности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.