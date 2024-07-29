Опасные и авторитарные: три знака зодиака, склонные к преступлениям

Как утверждают астрологи, знак зодиака может многое сказать о человеке, даже о том, более ли он склонен к совершению преступлений, в том числе самых жестоких. Согласно результатам проведенного исследования, оказалось, что некоторые знаки зодиака действительно держат лидерство в этом рейтинге.

Специалисты советуют держать дистанцию, общаясь с людьми, которых вы еще не успели хорошо знать, потому что вы никогда не знаете, каковы их подлинные намерения. В то же время, не следует воспринимать всех людей из этих знаков зодиака негативно, ведь подавляющее большинство из них добрые и общительные люди, пишет издание GK 24 .

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Козерог

Особенности зодиакальных черт Козерогов означают, что по стечению других существенных обстоятельств эти люди действительно могут быть опасны и иметь уголовные наклонности. Козероги носят сильный характер и хорошо известны как люди, которые не терпят оппозиции, но стремятся навязать свое мнение другим. Авторитарные наклонности, свойственные многим Козерогам, могут облегчить для некоторых людей связать этот знак зодиака с большей склонностью к совершению преступлений.

Лев

Представителям этого знака зодиака часто трудно завоевать и поддерживать симпатию других людей в течение длительного времени. Неудивительно – они часто не смотрят дальше кончика собственного носа, и их потребности для них самые важные. Самая сильная потребность Львов – быть обожествленными – когда другие не дают им почувствовать свое восхищение, Львы становятся грубыми и критикуют других. Люди этого знака зодиака также очень властны, и благодаря их глубокому чувству чести им очень легко причинить боль.

Скорпион

Зная отрицательные черты зодиака Скорпионов, неудивительно, что этот знак зодиака занимает очень высокое место в категории потенциально опасных. Характер Скорпионов непримирим и мстительный. Кроме того, люди этого знака зодиака обладают сильным стремлением к власти, и для ее достижения они не откажутся от манипуляций. Это непредсказуемые, эгоцентричные люди, от которых можно ожидать чего угодно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые никогда не подведут.

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