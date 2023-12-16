Особенные! Названы три знака зодиака, рядом с которыми хочет быть каждый

Некоторые люди отличаются необыкновенной энергетикой, привлекающей к ним других. Они очень общительные и открытые, не боятся новых вызовов и твердо уверены в следующем дне. Все хотят проводить с ними время – и круг их друзей постоянно растет. По словам астрологов, речь идет о Львах, Близнецах и Стрельцах.

Лев

Львы очень амбициозные, харизматические и открытые, что помогает им налаживать контакты. Уроженцы знака прекрасно знают, как показать свои хорошие стороны. Они прекрасные слушатели и готовы дать совет всем, кто об этом просит. Их друзья и близкие могут на них рассчитывать – все благодаря чуткости и большому сердцу Львов.

Близнецы

Близнецы чрезвычайно любопытны к миру. Они постоянно развиваются и стремятся знакомиться с новыми людьми. Им сложно усидеть на одном месте, поэтому в их жизни нет места скуке. Их энергетика заражает всех вокруг, и для многих проводить с ними время – удовольствие. Что привлекает в Близнецах окружающих, так это их чувство юмора и открытость.

Стрелец

Стрельцов отличает, прежде всего, уверенность в себе, энергичность и оптимистическое отношение к миру. Уроженцы знака непосредственные и веселые. Улыбка никогда не покидает их лиц. Они чрезвычайно смелы и стараются искать только позитив, поэтому в повседневной жизни нет места жалобам. Стрельцы не оставят никого в нужде. Они могут бросить все, чтобы помочь самым близким.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.