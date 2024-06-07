Осторожнее с ними! Названы энергетические вампиры по знаку зодиака

После общения с некоторыми людьми чувствуется усталость, нет желания жить, а настроение меняется с хорошего на плохое. По словам астрологов, это признак того, что в вашем окружении есть энергетические вампиры! Они особенно распространены среди этих трех знаков зодиака. Вот кто в списке!

Скорпион

Уроженцы этого знака зодиака обладают сильной энергетикой и очень мстительны. Уроженцы знака стараются получить от собеседника как можно больше энергии, предварительно внимательно наблюдая за его поведением. Скорпионы в разговорах часто "нападают" даже без повода. Они стремятся к постоянному конфликту, но при необходимости прекрасно симулируют сочувствие.

Овен

Амбициозные Овны могут показаться безобидными, но никто другой не жаждет власти так сильно, как они. Уроженцы знака полны энтузиазма и рвутся вперед, невзирая на последствия своих действий и на то, что они могут навредить другим на своем пути. Овны могут ради развлечения создавать конфликты, а их пища - чужая негативная энергия.

Лев

Львы стремятся постоянно быть в центре внимания – признание и похвала им нужны, как воздух. Уроженцы знака используют манипуляции для удовлетворения своих потребностей. Но если они чувствуют, что что-то идет не так, как они хотят, драматизируют это. Более того, им всегда необходимо чувствовать себя лучше других, иначе они будут в плохом настроении и будут

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.