Плутон в знаке Козерога перевернет жизнь четырех знаков зодиака: вот что их ждет

Плутон – планета трансформации и внутренней силы – вновь вошел в знак Козерога 1 сентября и останется в этом знаке до 19 ноября 2024 года. По словам астрологов, этот период принесет большие перемены четырем уроженцам зодиакального круга. В списке Овны, Раки, Весы и Козероги.

Овен

Плутон в Козероге научит Овнов дипломатии. Уроженцам знака важно помнить, что лидерство – это не только работа, но и умение поддерживать контакты с разными людьми. Благодаря транзиту Плутона достижения уроженцев знака станут более значительными. Овны смогут завоевать уважение окружающих, что принесет финансовые бонусы в будущем.

Рак

Возвращение Плутона в Козерог придаст Ракам силы. Одинокие уроженцы знака встретят того, с кем могут идти по жизни – звезды сулят им много счастливых моментов. Но будьте осторожны: возможно, вы не захотите идти на компромисс, и это грозит некоторым недопониманием .

Весы

Плутон в Козероге сделает Весов более спокойными – уроженцы знака поймут, что пришло время отпустить прошлое и двигаться дальше. Те, кто одинок, получат шанс найти вторую половинку, а те, кто в паре, решиться на заключение брака или пополнение в семье. Также поступят интересные предложения по работе.

Козерог

Плутон поможет Козерогам почувствовать себя более сильными. Уроженцы знака поймут, что впереди у них еще много задач, которые нужно реализовать. Перед Козерогами откроются перспективы карьерного роста, но важно не упустить эти возможности. Развитие лучших отношений с окружающими вас людьми и готовность их слушать может пойти вам на пользу. Откройте свой разум, сердце и дух тому, что вас ждет.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.