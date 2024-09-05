Полнолуние и затмение в сентябре 2024: астрологи предупредили о сюрпризах

Сентябрь 2024 года ознаменуется астрономическими явлениями, которые могут повлиять на нашу жизнь и отношения с окружающими. По словам астрологов, наступает время, когда стоит осознавать свои чувства и быть открытыми к переменам.

Полнолуние в Рыбах и лунное затмение – это комбинация, которая может вызвать глубокие размышления о том, что для нас действительно важно. Это также момент, когда мы столкнемся с проблемами в отношениях – как романтических, так и профессиональных – которые потребуют большей открытости, честности и понимания.

Это время стоит использовать для личного и семейного развития. Нужно подумать о том, что мы хотим сохранить, а от чего готовы отказаться. Полнолуние в Рыбах в ночь с 17 на 18 сентября – идеальное время, чтобы понять, что наши эмоции являются ключом к построению более глубоких и подлинных отношений. Затмение поможет увидеть, что в этих отношениях нуждается в исцелении или трансформации.

Полнолуние

Полнолуние в Рыбах — время, благоприятствующее самоанализу, размышлениям и соединению с нашими глубочайшими чувствами. Рыбы, водный знак, символизируют сочувствие, интуицию и эмоциональную чувствительность.

Когда Луна достигает полнолуния в этом знаке, эмоции становятся более обостренными и интенсивными. Это идеальное время, чтобы задуматься о своих отношениях, как близких, так и более далеких.

Лунное затмение

Лунное затмение, которое произойдет в тот же день, добавит дополнительный уровень интенсивности. Затмения часто символизируют конец одного цикла и начало нового. Они могут принести неожиданные перемены и раскрыть в нас то, что раньше было скрыто. В контексте отношений это может означать момент истины – время, когда мы должны признать реальность и принять важные решения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.