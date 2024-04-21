Полнолуние в Тельце принесет беды трем знакам зодиака

Полнолуние в знаке Тельца, которое состоится 24 апреля 2024 года, окажет крайне негативное влияние на три знака зодиака. По словам астрологов, столкнутся со своими слабостями и тяжелыми эмоциями Раки, Стрельцы и Козероги. Читайте детальнее!

Рак

Раки в полнолуние в Тельце столкнутся лицо к лицу со своими страхами – это вызовет сильную тревогу. Уроженцы знака почувствуют, что теряют контроль над эмоциями, что приведет к частым вспышкам гнева или печали. На этом фоне могут возникнуть конфликты с близкими или коллегами.

Кроме того, Раки станут еще более чувствительными к мнению других людей, что вызовет чувство неполноценности или неприятия. Уроженцы знака будет очень болезненно реагировать на критику и оценки со стороны окружающих. Из-за этого они могут допустить ошибки, которые приведут к финансовым потерям.

Стрелец

Во время Полнолуния в Тельце Стрелец почувствует себя ограниченным, что будет его очень расстраивать. Уроженцам знака придется смириться с тем, что в ближайшей перспективе они не смогут исследовать новые места и получать впечатления.

Из-за недостатка активности Стрельцы могут потерять привычный энтузиазм и позитивный настрой к жизни, почувствовав себя разбитыми. Это скажется на их работоспособности и повсеядней жизни. Стрельцы могу принять необдуманные решения, которые повлекут за собой негативные последствия.

Козерог

Козероги в полнолуние почувствуют сильную тревогу и неуверенность в своей ценности. Давление со стороны окружающих будет настолько сильным, что уроженцы знака захотят сбежать. В последнее время все и так валилось у них из рук, но теперь проблемы станут еще острее.

Уроженцам знака придется искать внутренние источники силы и уверенности в себе, чтобы преодолеть трудности и найти путь к переменам. Если они этого не сделают, то могут потерять работу, которую очень ценили, и свой круг общения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.