Полнолуние в январе 2024 принесет потрясения: чего ждать и чем грозит

Полнолуние в январе 2024 года открывает новый астрологический цикл. У многих появится шанс изменить судьбу и выполнить новогодние обещания. Волчья Луна, которая взойдет на небе в конце месяца, принесет с собой вибрации уверенного и надменного Льва.

Это огненный знак зодиака, который любит браваду и не уклоняется от сложных задач. Посмотрите, как это явление повлияет на вас и что означает полнолуние в январе с точки зрения астрологии.

Полнолуние состоится 25 января 2024 года. Кульминация этого явления произойдет в 18:53. Энергия Льва повлияет на ваше самочувствие и даст мотивацию к действию. Влияние полнолуния в январе будет ощущаться в течение нескольких дней до и после этого необычного явления.

Январское полнолуние 2024 года также является первым полнолунием нового года. Это происходит за шесть дней до конца месяца. Это время благоприятствует подведению итогов и призывает взять ситуацию в свои руки.

Что означает полнолуние в январе?

Планы и решения, которые вы записали на листе бумаги в конце 2023 года, не должны оказаться в ящике забвения. Предыдущее декабрьское полнолуние в знаке Рака повернуло вас к воспоминаниям, а ностальгический настрой благоприятствовал желанию перемен.

Энергия январского полнолуния побуждает не откладывать важное. Если вы чувствуете, что в глубине есть проблемы, требующие вмешательства, не откладывайте. Назначьте встречу, честно поговорите и смиритесь с тем, что произошло. Сделав это, не оглядывайтесь назад. Полнолуние в январе – время привести свои эмоции в порядок и спокойно и уверенно приступить к реализации новых инициатив.

Полнолуние во Льве

Лев помогает усилить влияние космической энергии. Предстоящее полнолуние в январе обогатится его влиянием. Это огненный знак зодиака, который не терпит противодействия, готов помочь и включиться в новые проекты. Он никогда не забывает о своих близких, но и не застревает в манипулятивных играх. Это черты, которые характеризуют Льва. Ощутить их можно во время предстоящего полнолуния:

желание предаться приключениям и отклониться от безопасного распорядка;

готовность внести видимые изменения – на работе, в отношениях, в финансах;

отсутствие страха конфронтации с окружающей средой;

установление здоровых границ и способность распознавать манипуляции;

внесение себя в список жизненных приоритетов;

забота о социальной стороне жизни;

отказ от консерватизма в пользу спонтанных реакций;

потребность быть замеченным;

повышенная мотивация. Льва не обескураживают первоначальные трудности.

Полнолуние во Льве 2024: какие изменения произойдут?

Полнолуние во Льве – шанс изменить свой подход к решению жизненных препятствий. Лунная энергия, усиленная вибрациями Льва, поможет изменить ваш образ мыслей и чувств. Проблемы и призрак неудачи уже не будут такими страшными. Если вы примете космические вибрации, начнете видеть, сколько хороших перемен может произойти. Лев относится к ним как к вызову и возможности продемонстрировать свою предприимчивость и изобретательность. Примите его учение и откройтесь новому. Вот что вас может ожидать во время январского полнолуния:

новые профессиональные предложения;

идея записаться на курс для получения новых навыков;

открытие новых талантов;

потеря терпения;

потребность быть честным – с другими и с самим собой;

открытость для социальных предложений – поездок, вечеринок, ужинов и других встреч;

ощущение себя недооцененным – вам захочется сделать что-то, чтобы другие обратили на вас внимание и посмотрели на вас иначе, чем раньше.

Полнолуние во Льве – это момент, чтобы проснуться и взять ситуацию под контроль. Эмоции, которые вы долгое время подавляли, наконец-то выйдут на поверхность. Когда вы освободитесь от связывающих вас состояний сознания, почувствуете облегчение и свободу.

Лев, как огненный знак зодиака, не терпит никаких ограничений. Он всегда предпочитает худшую правду сладкой лжи. Честность – его приоритет и единственно возможный путь в отношениях с другими людьми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.