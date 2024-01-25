Полнолуние в январе 2024 принесет потрясения: чего ждать и чем грозит
Полнолуние в январе 2024 года открывает новый астрологический цикл. У многих появится шанс изменить судьбу и выполнить новогодние обещания. Волчья Луна, которая взойдет на небе в конце месяца, принесет с собой вибрации уверенного и надменного Льва.
Это огненный знак зодиака, который любит браваду и не уклоняется от сложных задач. Посмотрите, как это явление повлияет на вас и что означает полнолуние в январе с точки зрения астрологии.
Полнолуние состоится 25 января 2024 года. Кульминация этого явления произойдет в 18:53. Энергия Льва повлияет на ваше самочувствие и даст мотивацию к действию. Влияние полнолуния в январе будет ощущаться в течение нескольких дней до и после этого необычного явления.
Январское полнолуние 2024 года также является первым полнолунием нового года. Это происходит за шесть дней до конца месяца. Это время благоприятствует подведению итогов и призывает взять ситуацию в свои руки.
Что означает полнолуние в январе?
Планы и решения, которые вы записали на листе бумаги в конце 2023 года, не должны оказаться в ящике забвения. Предыдущее декабрьское полнолуние в знаке Рака повернуло вас к воспоминаниям, а ностальгический настрой благоприятствовал желанию перемен.
Энергия январского полнолуния побуждает не откладывать важное. Если вы чувствуете, что в глубине есть проблемы, требующие вмешательства, не откладывайте. Назначьте встречу, честно поговорите и смиритесь с тем, что произошло. Сделав это, не оглядывайтесь назад. Полнолуние в январе – время привести свои эмоции в порядок и спокойно и уверенно приступить к реализации новых инициатив.
Полнолуние во Льве
Лев помогает усилить влияние космической энергии. Предстоящее полнолуние в январе обогатится его влиянием. Это огненный знак зодиака, который не терпит противодействия, готов помочь и включиться в новые проекты. Он никогда не забывает о своих близких, но и не застревает в манипулятивных играх. Это черты, которые характеризуют Льва. Ощутить их можно во время предстоящего полнолуния:
- желание предаться приключениям и отклониться от безопасного распорядка;
- готовность внести видимые изменения – на работе, в отношениях, в финансах;
- отсутствие страха конфронтации с окружающей средой;
- установление здоровых границ и способность распознавать манипуляции;
- внесение себя в список жизненных приоритетов;
- забота о социальной стороне жизни;
- отказ от консерватизма в пользу спонтанных реакций;
- потребность быть замеченным;
- повышенная мотивация. Льва не обескураживают первоначальные трудности.
Полнолуние во Льве 2024: какие изменения произойдут?
Полнолуние во Льве – шанс изменить свой подход к решению жизненных препятствий. Лунная энергия, усиленная вибрациями Льва, поможет изменить ваш образ мыслей и чувств. Проблемы и призрак неудачи уже не будут такими страшными. Если вы примете космические вибрации, начнете видеть, сколько хороших перемен может произойти. Лев относится к ним как к вызову и возможности продемонстрировать свою предприимчивость и изобретательность. Примите его учение и откройтесь новому. Вот что вас может ожидать во время январского полнолуния:
- новые профессиональные предложения;
- идея записаться на курс для получения новых навыков;
- открытие новых талантов;
- потеря терпения;
- потребность быть честным – с другими и с самим собой;
- открытость для социальных предложений – поездок, вечеринок, ужинов и других встреч;
- ощущение себя недооцененным – вам захочется сделать что-то, чтобы другие обратили на вас внимание и посмотрели на вас иначе, чем раньше.
Полнолуние во Льве – это момент, чтобы проснуться и взять ситуацию под контроль. Эмоции, которые вы долгое время подавляли, наконец-то выйдут на поверхность. Когда вы освободитесь от связывающих вас состояний сознания, почувствуете облегчение и свободу.
Лев, как огненный знак зодиака, не терпит никаких ограничений. Он всегда предпочитает худшую правду сладкой лжи. Честность – его приоритет и единственно возможный путь в отношениях с другими людьми.
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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.