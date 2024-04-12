Попадают в 'сети': названы три знака зодиака, которые склонны к токсичным отношениям

Некоторые люди склонны к токсическим отношениям, в которых сами же будут страдать, из-за особенностей характера. По словам астрологов, это связано и с влиянием звезд. Раки, Весы и Рыбы часто пытаются сохранить отношения, которые уже давно разрушены, смотрят на мир в розовых очках и не знают точно, что им нужно от жизни.

Рак

Раки испытывают большую потребность в безопасности, что заставляет их оставаться в токсических отношениях из-за мнимого "благополучия". Уроженцы знака часто отодвигают собственные интересы на второй план и "растворяются" в партнере, без которого потом не могут представить свою жизнь. Они боятся, что если уйдут, то их мир рухнет, а окружающие начнут считать их неудачниками. Поэтому Раки предпочитают плакать в тишине и искать "подводные камни" в своем же поведении.

Весы

Весы стремятся к гармонии и очень боятся не только ссор, но и открытых разговоров о проблемах. Они не говорят о вопросах, которые их волнуют, а надеются, что партнер догадается сам. Но чаще всего этого не происходит. Весы до последнего надеются на чудо, даже если всем вокруг видно, что в отношениях нет ни любви, ни понимания.

Рыбы

Рыбы считают, что любовь требует жертв и именно они должны стать той стороной, которая пожертвует все ради партнера. Они "теряются" в отношениях, забывают о своих интересах, друзьях, работе, пытаясь угодить любимому человеку. Именно навязчивость может стать причиной того, что отношениям придет крах. Но и в этом случае Рыбы будут винить только себя – они боятся столкнутся с реальностью.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.