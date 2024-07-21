Пощады не будет! Три знака зодиака ждут удары судьбы до конца лета

Период до конца лета 2024 года окажется непростым для трех уроженцев зодиакального круга, которых будут преследовать неприятности. По словам астрологов, в зоне риска Близнецы, Скорпионы и Водолеи!

Близнецы

Первые признаки предстоящих проблем появятся уже в июле – если Близнецы не отреагируют вовремя, судьба преподнесет им еще большие неприятности. На работе начнутся сплетни или кто-то примет определенное решение в их отсутствие, что приведет к большому замешательству. Чтобы прояснить недоразумение, понадобится время до осени. Однако благодаря этому Близнецы узнают, на кого им действительно можно рассчитывать.

Скорпион

Судьба снова и снова будет подбрасывать Скорпионам препятствия на пути. Как только у них создастся впечатление, что все идет в правильном направлении, появится еще одна проблема, и еще. Однако ничего не происходит случайно. Возникающие проблемы побудят Скорпионов принять важное решение, которое полностью изменит жизнь.

Водолей

Водолеи скоро почувствуют на себе, что не все всегда имеет счастливый конец. В начале августа они получит известие, которое нарушит внутренний покой и, возможно, заставит пересмотреть планы на отпуск. Получается, что определенные события из прошлого дадут о себе знать 0 и последствия будут весьма серьезными. Однако звезды не сомневаются, что еще не все решено. Если Водолеи наберутся смелости и признают свои слабости, смогут все урегулировать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.