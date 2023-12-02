После общения с ними чувствуешь себя 'выжатым лимоном': названы энергетические вампиры по знаку зодиака

Иногда после контакта с кем-то чувствуешь себя выжатым, как лимон. По словам астрологов, это объясняется тем, что некоторые уроженцы зодиакального круга являются энергетическими вампирами. Речь идет об Овнах, Раках, Девах и Скорпионах.

Овен

Агрессивный и бескомпромиссный Овен может безостановочно кричать на собеседника, если что-то идет не так. Он также любит совершать отвратительные поступки и морально унижать других. Уроженцы этого знака зодиака тратят свою отрицательную энергию на окружающих, но "забирают" положительную.

Рак

Эти люди "высасывают" положительный энергетический заряд из других. Они любят жаловаться на свои проблемы и делают это так, что их невозможно не услышать. Часто жизнь Раков состоит из плохих или очень плохих вещей. Им сложно найти положительные моменты. Если Рак увидел в вас "жертву", то он не оставит вас в покое. И так может продолжаться до тех пор, пока вы не испытаете депрессию.

Дева

Эти люди могут очень умело причинить вред – так, что другой человек этого совершенно не заметит. Они могут делать какие-то замечания, вроде бы мелкие, иногда даже с юмором, но если потом собрать все воедино, то будет ясно, что слова были унизительными. После общения с Девой можно почувствовать себя самым неумелым и неуклюжим человеком на свете.

Скорпион

Один из самых сложных знаков зодиака. Скорпионы очень умело распознают слабые места других людей и "бьют" только по ним. Они делают пренебрежительные замечания, унижают и манипулируют людьми. Также Скорпионы очень мстительны.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.