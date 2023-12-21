Последнее полнолуние года перевернет жизнь двух знаков зодиака: вот что их ждет

Последнее полнолуние 2023 года, которое состоится в ночь с 27 на 28 декабря, принесет большие перемены двум уроженцам зодиакального круга, утверждают астрологи. В эту дату Холодная Луна осветит своей силой почти все небо.

Полнолуние в декабре 2023 года – важное событие не только для всех, кто любит смотреть на ночное небо, но и для тех, кто интересуется астрологией и тем, как те или иные явления влияют на людей. Спутник Земли постоянно находится в движении, регулярно меняя свои фазы, что, проще говоря, напоминает жизненный цикл. Полнолуние уже много лет вызывает интерес, и ему даже приписывают магическую силу.

Считается, что фазы Луны могут влиять на здоровье и ход лечения некоторых заболеваний. Это все потому, что положение Луны определяет приливы и отливы океанов, а человек в основном состоит из воды (около 60% массы тела взрослого человека). Таким образом, те же воздействия природы действуют и на жидкости в организме человека.

Ученые провели множество исследований влияния Луны на поведение и самочувствие человека и практически в один голос утверждают, что это явление оказывает огромное влияние на большинство людей в мире. Речь идет не только о трудностях с засыпанием, бессоннице и раздражительности. Это прекрасно продемонстрирует последнее полнолуние в 2023 году. Если вы Стрелец или Близнецы, или кто-то из ваших близких родился в даты, соответствующие этим знакам зодиака, вы наверняка скоро поймете, что имеется ввиду

Стрелец

В людях этого знака зодиака пробудится невероятная уверенность в себе и мотивация. Это хорошее время, чтобы подвести итоги последних месяцев, а также записать свои мечты на следующий год. В полнолуние вам покажется, что вы способны добиться всего, чего хотите, что вскоре окажется правдой. Вам придется обрести здоровый эгоизм и бороться за свои права, которые раньше казались вам немыслимыми. Позаботьтесь о себе и выберите один из очищающих ритуалов.

Близнецы

Люди, рожденные в период с 21 мая по 20 июня, обретут большую напористость и смелость говорить. Однако предупреждение – в районе 27 декабря будет неподходящее время для проявления своих желаний. Подождите до нового года, и во время полнолуния создайте сценарий и запишите свои ожидания. Это лучшее решение, чтобы избежать ненужной напряженности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.