Последняя цифра года рождения расскажет о вас больше, чем вы думаете!

Знаете ли вы, что последняя цифра года вашего рождения влияет на ваш характер, жизнь и даже интеллект? При этом каждое число связано с определенной стихией природы, утверждают нумерологи. Читайте детальнее!

Если год вашего рождения заканчивается цифрой 0-1

Годы рождения: 1950, 1960, 2000, 1971, 1981, 2011 и т.д.

Ваша стихия: металл

Металлы обычно характеризуются твердостью. Точно так же люди, чей год рождения заканчивается цифрой 0 или 1, от природы сильны и выносливы. Подобно тому, как некоторые металлы могут принимать различные формы, эти люди обладают сильным характером, но также и прекрасной способностью к адаптации. Они амбициозны и верны своим ценностям.

Людям, рожденным в эти годы, всегда приходится во всем быть первыми и лучшими, они плохо переносят неудачи и зачастую не остановятся ни перед чем для достижения намеченной цели.

Если год вашего рождения заканчивается цифрой 2-3

Годы рождения: 1952, 1962, 2002, 1973, 1983, 2003 и т.д.

Ваша стихия – вода

Люди, чей год рождения заканчивается цифрой 2-3, артистичны и креативны. Это очень находчивые личности, которые часто используют свои ресурсы, чтобы помочь другим. Рожденные в эти годы также очень сострадательны и чутки.

Так же, как и их стихия, вода, им всегда приходится находиться в движении, они не выносят бездействия и очень дотошны. Они выискивают даже малейшие ошибки и копаются в них часами. Из-за этого иногда с ними трудно ладить.

Если год вашего рождения заканчивается цифрой 4-5

Годы рождения: 1954, 1964, 2004, 1975, 1985, 2005 и т.д.

Ваша стихия – дерево

Люди, чей год рождения заканчивается цифрой 4 или 5, очень компетентны и уверены в своих силах и мудрости. Они рады поделиться своими знаниями и опытом, поэтому являются прекрасными наставниками и лидерами. Их жизненный опыт и мудрость вдохновляют других принимать смелые решения в жизни.

Люди с числами 4 или 5 в конце года рождения ведут активную общественную жизнь, но они также могут быть очень собственническими. Так они себя ведут по отношению к своим близким, хотя при этом сделают для них все на свете.

Если год вашего рождения заканчивается цифрой 6-7

Годы рождения: 1956, 1966, 2006, 1977, 1987, 2007 и т.д.

Ваша стихия – огонь

Люди, чей год рождения заканчивается цифрой 6 или 7, – очень страстные личности. Подобно огню, они предприимчивы, импульсивны, но и безрассудны. Их красота и великолепие ослепляют всех вокруг. Они обладают врожденной чувственностью, привлекающей поклонников (независимо от пола) со всех сторон.

Когда они находятся в отношениях, их партнерам трудно прогнать всех поклонников. Люди, рожденные в эти годы, часто слишком много говорят о ерунде и тратят много времени на выяснение не важных вещей.

Если год вашего рождения заканчивается цифрой 8-9

Годы рождения: 1958, 1968, 2008, 1979, 1989, 2009 и т.д.

Ваша стихия – земля

Люди, чей год рождения заканчивается цифрами 8 или 9, наиболее эмоционально стабильны. Это надежные, терпеливые, заботливые и преданные люди. Они часто жертвуют собой ради других, забывая о собственных нуждах. Они логичны и прагматичны.

Эти качества делают их успешными в большинстве начинаний, которые они предпринимают. Однако у них есть проблемы с доверием, они любят контролировать жизнь других людей и могут быть упрямыми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.