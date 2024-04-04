Постоянно носят 'маску'! Названы знаки зодиака с двойным лицом

Некоторые люди постоянно скрывают свои истинные эмоции за маской, более того – очень переменчивы. Они могут быть чрезвычайно чуткими и нежными, но через мгновение вспыхивают гневом и устраивают скандал. По словам астрологов, речь идет о Стрельцах, Скорпионах и Близнецах.

Стрелец

Стрелец – знак зодиака с двойственной личностью. Он может быть обаятельным и веселым, но когда хорошее настроение покидает его, об этом знают все окружающие. Стрелец может проявить свое недовольство и даже наброситься с обвинениями на ни в чем не виноватого человека. Это капризный знак зодиака, который ориентируется прежде всего на свои чувства. Его близкие уже привыкли к перепадам его настроения, но для людей, плохо его знающих, такая ситуация может быть крайне утомительной.

Скорпион

Скорпион очень часто притворяется милым и дружелюбным человеком, чтобы получить какое-то преимущество. Его подход к жизни основан на оценке прибылей и убытков. Поэтому, если он знает, что сможет добиться успеха с чьей-то помощью, он будет вежливым, отзывчивым, веселым и заботливым. Однако, когда он чувствует, что победа в его руках, он начинает относиться к другим с холодным равнодушием и дает им понять, что они для него больше не важны.

Близнецы

Близнецы по своей природе очень переменчивы и непостоянны в своих чувствах. С одной стороны, они хотят быть общительными, полными сил и радости, но иногда чувствуют себя подавленными и неуверенными. Тогда они закрывают от людей и остаются наедине с собой. У них беспокойная душа, из-за чего им хочется постоянно познавать мир. Их отношения нестабильны и достаточно поверхностны, ведь Близнецы любят часто менять окружение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.