Поторопитесь! Что нужно сделать разным знакам зодиака в декабре, чтобы 2024 год был счастливым

Декабрь – последний месяц в году, когда многие подводят итоги и ставят цели на следующий год. По словам астрологов, чтобы начать новый этап, важно оставить позади все проблемы и "балласт". Но у каждого знака зодиака он свой, как и задачи, которые нужно решить. Читайте детальнее!

Овен

Напряженный конец года показал Овнам, что агрессия – совершенно не то, что нужно для решения конфликтов. Уроженцы знака должны смириться с реальностью и принять мир таким, каким он есть. Декабрь станет подходящим временем для того, чтобы извиниться, сделать выводы и исцелить раны. Может оказаться, что в жизнь Овнов вернутся некие люди из прошлого.

Телец

2023 год стал для Тельцов особенно напряженным в плане карьеры. Новые задачи, возможности и предложения измотали уроженцев знака. Они поймут, что им нужен отдых: и праздники – это подходящее время, чтоб переосмыслить все.

Близнецы

Перемены – это то, что Близнецы понимают и любят. Однако может оказаться, что в декабре их ждет трансформация, к которой они будут не совсем готовы. Чтобы принять происходящее, следует понять, что не все в жизни зависит от нас.

Рак

Эмоции Раков часто "демонизируются" – в 2023 году они постоянно страдали из-за этого, ведь к ним относились как к очень непостоянным личностям. Декабрь покажет, что это не так. Однако уроженцам знака придется взглянуть в глаза своим страхам.

Лев

Для Львов 2023 стал годом хаоса, когда события происходили так быстро, что некогда было анализировать последствия. В декабре уроженцы знака должны остановиться и принять решение, куда двигаться дальше. Это определит их будущее.

Дева

Девы любят стабильность и порядок, но чтобы сделать 2024 год счастливым, нельзя убегать от ответственности. Уроженцам знака придется принять решение, которое станет поворотным в их жизни. Возможно, речь идет о смене работы или переезде.

Весы

Вторая половина декабря станет тем временем, когда прошлое захочет вернуться. Для Весов это будет хорошая возможность задуматься о том, чего они хотят на самом деле. И от этого выбора будет зависеть, кем они станут.

Скорпион

В декабре Скорпионы могут почувствовать себя некомфортно. До сих пор закрытые, загадочные и интровертные уроженцы знака поймут, что им нужны перемены. Они почувствуют прилив энергии, а влияние Венеры может заставить их начать искать счастье в любви. Для одиноких это действительно шанс найти вторую половинку!

Стрелец

Стрелец – знак, который будет наиболее подвержен ретроградному Меркурию в декабре. К нему могут вернуться незаконченные дела из прошлого, старые отношения и последствия его действий. Уроженцам знака придется взглянуть правде в глаза.

Козерог

В декабре Козероги сделают важные выводы, но месяц может быть для них полон разочарований и усталости. Чтобы быть счастливым в 2024 году, им нужно понять, что не всегда стоит слушать только разум: сердце тоже имеет значение.

Водолей

Водолеи, которые еще совсем недавно были легкомысленными, столкнутся с кризисом ценностей. Это заставит их задуматься о своей истинной сущности. Было ли их поведение искренним или только маской? Дав ответ на этот вопрос, они смогут войти в Новый год с уверенностью, что идут правильным путем.

Рыбы

В 2023 году Рыбы, возможно, почувствовали, что их ожидания реальности не оправдались. Плохая атмосфера на работе, отсутствие огонька в отношениях или просто скука могут заставить уроженцев знака чувствовать себя несчастными. В декабре они должны снова обрести веру в себя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.