Правило гарвардской тарелки: комбинация продуктов на скорую руку
Гарвардская тарелка – основа сбалансированного хелси рациона. С ней легко и быстро следить за тем, чтобы в вашем питании были все необходимые нутриенты.
Рассказываю о правилах гарвардской тарелки.
Смотрите запоминайте пропорцию продуктов. А мы пока поделимся сбалансированными комбо наскоро:
• Яблоко + горсть орехов + хлебец
• Йогурт + ягоды + семена льна
• Овощи с хумусом + цельнозерновой крекер
• Вареное яйцо + огурец + кусочек цельнозернового хлеба
• Зелень + овощи + авокадо + консервированный тунец в собственном соке