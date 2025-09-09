Правило гарвардской тарелки: комбинация продуктов на скорую руку

Гарвардская тарелка – основа сбалансированного хелси рациона. С ней легко и быстро следить за тем, чтобы в вашем питании были все необходимые нутриенты.

Рассказываю о правилах гарвардской тарелки.

Смотрите запоминайте пропорцию продуктов. А мы пока поделимся сбалансированными комбо наскоро:

• Яблоко + горсть орехов + хлебец

• Йогурт + ягоды + семена льна

• Овощи с хумусом + цельнозерновой крекер

• Вареное яйцо + огурец + кусочек цельнозернового хлеба

• Зелень + овощи + авокадо + консервированный тунец в собственном соке