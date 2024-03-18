Предательство у них в крови: названы три знака зодиака, склонные к изменам

Некоторые люди любят флиртовать и вводить в искушение. Они обладают обаянием и харизмой, и устоять перед ними сложно. Измена для них – всего лишь игра, которая не стоит угрызений совести. По словам астрологов, речь идет о Рыбах, Водолеях и Тельцах.

Рыбы

Рыбы любят быть влюбленными и обожаемыми, поэтому все время ищут любви и ласки, ведь этого им никогда не бывает достаточно. К сожалению, у них очень большая проблема с сохранением стабильных отношений. Им быстро становится скучно: уроженцам знака постоянно нужны новые испытания и острые ощущения, и флирт – идеальная замена этому. Хоть они и чувствительны, но скрывают эту сторону своей личности под маской. Вместо того, чтобы разрешить конфликт и сосредоточиться на честности, люди этого знака зодиака предпочитают сменить партнера.

Водолей

Людям этого знака зодиака необходимо чувствовать себя свободными – без свободы и пространства они чахнут. Предательство связано с ощущением подавления своих потребностей и подрезания крыльев. Они не терпят запретов, порядков и строгости, поэтому их сложно запереть дома и заставить жить традиционной семейной жизнью. Водолеи ищут идеальной любви, потому что мечтают об этом, но они очень требовательны и все еще ищут большего. Однако когда они решат, что встретили того самого, будут верны.

Телец

Тельцам нравятся романтические отношения и домашнее тепло, но у них большие проблемы с верностью. Они по-прежнему видят "шанс" где-то вне отношений. Ими управляет Венера, а значит, они любят флирт и соблазнение. Каждое последующее "завоевание" повышает их эго, и оно им нужно, чтобы жить, как кислород. Они часто изменяют, но после этого не уходят, а молча возвращаются к партнеру.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.