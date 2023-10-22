Притворство для них – вторая натура: названы самые неискренние знаки зодиака

Согласно астрологии, некоторые знаки зодиака более склонны к неискренности, чем другие, и их фальшивое поведение легко способно ввести в заблуждение. Кто скрывает свои истинные чувства и не всегда говорит правду? Вот список потенциально неискренних знаков зодиака.

Близнецы

Близнецы возглавляют список наименее честных знаков зодиака. Прежде всего, они обязаны этим своей двойственной природе. Уроженцы знака имеют две личности и бывает, что они скрывают истинные мотивы своего поведения. Это заставляет их часто забывать о своих моральных принципах и ценностях и притворяться теми, кем они не являются. Иногда они используют свой интеллект и коммуникативные навыки, чтобы манипулировать окружающими.

Скорпион

Скорпионы – самые загадочные и недоверчивые личности среди всех знаков зодиака. Они отличные наблюдатели и склонны подражать окружающим. Уроженцы знака часто критикуют других за спиной, а когда случается что-то плохое, сразу стараются уйти от вины, даже если многое у них на совести. Они также готовы защищаться, когда кто-то раскрывает их истинные намерения. Никогда не знаешь, когда Скорпионы надевают маску, а когда показывают свое настоящее лицо. Они могут манипулировать людьми и пытаться любой ценой контролировать ситуацию, чтобы защитить свое благополучие.

Стрелец

Стрельцы считаются наиболее аналитическими, логичными и разумными среди знаков зодиака. Когда кто-то их вдохновляет, они начинают вести себя как этот человек. Обычно они делают это, чтобы произвести впечатление на кого-то, кто им небезразличен. Иногда они притворяются умнее, чем есть на самом деле Бывает и так, что они уверенно говорят одно, а делают совсем другое.

Водолей

Людей, рожденных под этим знаком, иногда воспринимают как ледяных и бесчувственных. На это влияет их независимый образ мышления и эмоциональная дистанция, которую они любят поддерживать. Водолеи часто надевают маску, чтобы не обнажить свои проблемы или не признать свои слабости. Они также склонны говорить первому человеку одно, а второму - совершенно другое по той же теме.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.