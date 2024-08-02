Привыкли нарушать правила! Названы самые непредсказуемые знаки зодиака
Если одни люди четко придерживаются правил, другие рассматривают их лишь как рекомендации, которым можно следовать или нет. По словам астрологов, самыми непредсказуемыми являются пять знаков зодиака. Читайте, кто в списке!
Овен
Овны упрямы и не намерены делать что-либо против своей воли. Если правила или условности мешают им достичь цели, что ж, они их преодолеют. Для уроженцев знака это всего лишь препятствия на пути.
Водолей
Водолеи – вольнодумцы во всех смыслах этого слова. Все, что они делают в жизни, – исключительно их собственная инициатива, поэтому следовать чужим правилам – это не в их характере.
Близнецы
Близнецы довольно непредсказуемы – многие даже говорят, что у них раздвоение личности. Поскольку правящей планетой уроженцев знака является Меркурий, способный все дестабилизировать, неудивительно, что люди, рожденные под этим знаком, любят вводить в заблуждение.
Стрелец
Стрельцы – переменчивые личности, интересующиеся миром и никогда не удовлетворенные полностью. Им особенно нравится подвергать сомнению социальные правила. Однако если Близнецы нарушают правила, чтобы удивить, то Стрельцы делают это, чтобы лучше понять мир.
Рак
Раки очень эмоциональные и чувствительные, поэтому, если они хотят что-то сделать и эмоции подталкивают к цели – ничто, даже правила, не встанут у них на пути. Не потому, что они не следуют правилам, а потому, что они сначала делают, а потом думают об этом.
Два знака зодиака, которые верны правилам
Дева
Дева – это порядок, прагматизм и уважение. Уроженцам знака нравится придерживаться правил, и они будут следовать им, даже если не согласны. Без границ Девы чувствуют себя потерянными.
Козерог
Козероги авторитарны насквозь. Они не только следуют правилам, но и обеспечивают их соблюдение, даже если правила созданы не ими.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.