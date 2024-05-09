Проблема витают в воздухе: три знака зодиака ждут неприятности в мае

Май 2024 окажется непростым временем для трех уроженцев зодиакального круга, которые столкнутся с рядом испытаний. По словам астрологов, неприятности ждут Львов, Скорпионов и Рыб, но у них есть шанс несколько смягчить удары судьбы. Читайте детальнее!

Лев

Львы получат важное сообщение, способное повлиять на их будущее. Если они проигнорирует это предупреждение, то проблем не избежать. Уроженцы знака могут потерять крупную сумму денег, причем в момент, когда этого совершенно не ждут. Люди, которым они верили, покажут свое истинное лицо. Львы могут ощутить всю горечь предательства.

Скорпион

Скорпионы в мае постараются сосредоточиться на духовном развитии, потому что хотят найти ответы на свои вопросы, но одна новость выбьет их из колеи. Уроженцы знака потеряют то, что было им дорого. Это может быть как любимый человек, который пойдет на предательство, так и увольнение с работы. Если Скорпионы будут действовать сгоряча, то только ухудшат свое положение.

Рыбы

Рыбы будут с завистью смотреть на счастье своих близких, ведь сами окажутся на "дне". Уроженцам знака грозят большие финансовые потери и поломки в быту – все из-за невнимательности. Однако это не все неприятности. В окружении Рыб появится чрезвычайно загадочный человек, который поставит под сомнение и разрушит все их идеи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.