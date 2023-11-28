Пять знаков зодиака могут сыграть свадьбу в 2024 году: звезды сулят им счастье

2024 год будет судьбоносным для пяти уроженцев зодиакального круга – те, кто одиноки, могут встретить настоящую любовь. Более того, астрологи утверждают, что счастливчики даже сыграют свадьбу. В списке Овны, Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги.

Овен

Овны вспыльчивы и предприимчивы, их невозможно контролировать. Но именно этот набор качеств делает их неотразимыми. Для уроженцев знака наступающий год может преподнести сюрпризы, и один из них – брак. Наилучшие шансы сыграть свадьбу – в первой половине года.

Телец

Тельцы известны своей стабильностью, но в 2024 году астрологи прогнозируют большие перемены в их личной жизни. Одинокие встретят человека, который вскружит им голову, и уже вскоре решатся на заключение брака. Тех, кто уже давно в отношениях, ждут еще большие страсти: они сначала могут поругаться со второй половинкой, но потом поймут, что не могут жить друг без друга, и пойдут в ЗАГС.

Рак

Рак – один из самых чувствительных знаков зодиака, всегда готовый прийти на помощь. Желание заботиться о своем партнере и посвятить себя другому может выйти на первый план в 2024 году. Астрологи рекомендуют официально оформить отношения.

Скорпион

Скорпионами движет страсть, и именно это побудит их сделать значительные шаги. Романтика и счастье, которые сейчас присутствуют в отношениях, приведут к следующему этапу – свадьбе. Оставьте все проблемы в прошлом и двигайтесь дальше!

Козерог

Настойчивых и амбициозных Козерога невозможно остановить, когда они задумали что-то. Это касается и их отношений со второй половинкой. Уроженцы знака твердо решат, что в 2024 году пора под венец, и звезды сулят им настоящее счастье.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.