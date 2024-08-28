Пять знаков зодиака ждет большой успех в сезон Девы: им будут завидовать все вокруг

Сезон Девы, который будет длиться по 22 сентября 2024 года, принесет большую удачу пяти уроженцам зодиакального круга. По словам астрологов, в списке счастливчиков Девы, Скорпионы, Козероги, Рыбы и Тельцы.

Дева

На Дев влияние Солнца в их знаке будет иметь наибольший эффект. Им удастся сосредоточиться на своих сокровенных желаниях и осуществить их. Сезон Девы принесет уроженцам знака уверенность в своих силах и новые возможности для карьерного роста. Вместе с тем, увеличатся и доходы.

Скорпион

Сезон Девы придаст Скорпиона достаточно уверенности, чтобы открыться другим, и заставит взглянуть на мир иначе. Одинокие уроженцы знака могут встретить того, кто заставит их сердце биться чаще. Скорпионам нужно отпустить страхи и открыться чувствам.

Козерог

Влияние Солнца в Деве вызовет у Козерогов желание расширить свой кругозор и найти для себя новые интересы и увлечения. Уроженцы знака даже могут решиться сменить место работы. Звезды сулят, что все получится, стоит только рискнуть.

Рыбы

Знак Рыб противоположен знаку Девы, но также дополняет его. Уроженцы знака в ближайшие недели в полной мере ощутят изменения, которые затронут все сферы жизни. Воспользуйтесь этой обновленной уверенностью, чтобы выложить карты на стол в своих профессиональных и личных отношениях. Это лучшее время для разрешения конфликтов.

Телец

Пребывание Солнца в Деве принесет Тельцам баланс и гармонию. Под прагматическим влиянием Девы уроженцы знака смогут увеличит свои доходы в разы и сделать покупку, которую давно откладывали. У Тельцов будет много энергии – все будет "гореть" в руках.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.