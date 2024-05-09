Пять знаков зодиака ждут большие перемены в карьере: май станет для них переломным

Май 2024 года станет важным периодом в карьере пяти уроженцев зодиакального круга, перед которыми откроются новые возможности. По словам астрологов, получить новую должность и улучшить свое финансовое положение могут Козероги, Весы, Скорпионы, Рыбы и Тельцы.

Козерог

Козероги в мае будут под влиянием ретроградного Плутона – ранее принятые финансовые решения дадут свои плоды. Банковский счет уроженцев знака будет пополнен крупной суммой, однако не стоит тратить сразу же все деньги: стоит задуматься об инвестициях.

Весы

Весы в последний месяц весны смогут осуществить давние мечты. Уроженцы знака давно думали о том, чтобы сменит работу, и судьба подарит такой шанс. Они начнут очень амбициозный проект, который принесет не только деньги, но и признание в профессиональном круге.

Скорпион

Скорпионов ждут приятные перемены в финансово плане, но ретроградное движение их правящей планеты Плутона может вызвать чувство дезориентации. Уроженцам знака не стоит принимать поспешных решений, даже если на их счету окажется огромная сумм.

Рыбы

Рыбы благодаря покровительству звезд могут рассчитывать на захватывающие карьерные перемены. Они получат должность, к которой давно стремились, а командировка откроет новые горизонты. Уроженцы знака заведут выгодные деловые контакты.

Телец

Ретроградное движение Плутона в начале месяца может толкнет Тельцов на смену сферы деятельности, и это принесет им настоящий успех. Уроженцы знака не только улучшат свое финансовое положение, но и будут увлечены действительно любимым делом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.