Пятница 13-е принесет беды трем знакам зодиака: им нужно быть начеку

Пятница 13-е ни у кого не вызывает хороших ассоциаций. Но неужели мы все обречены на неприятности в этот день? Астрологи утверждают, что только три знака зодиака будут притягивать беды, как магнит. Проверьте, не входите ли вы в список тех, кто особенно уязвим.

Близнецы

В пятницу 13-го Близнецам следует быть особенно осторожными, поскольку неприятности будут поджидать их на каждом шагу. А все из-за слишком эмоционального подхода ко многим вопросам. Людям этого знака зодиака не следует действовать поспешно – будет лучше, если они дважды подумают о своих действиях. Иногда стоит прикусить язык, прежде чем сказать что-то, о чем потом пожалеешь. Кроме того, Близнецам грозят финансовые потери.

Лев

Львам также может не хватать терпения, что приведет к рассеянности и неуклюжести. В пятницу 13-го резко возрастет риск аварий, несчастных случаев и травм. Будут и мелкие неприятности, так что не удивляйтесь, если что-то выпадет у вас из рук или вы потеряете ключи. Постарайтесь быть более бдительными, чтобы избежать худшего сценария.

Рыбы

Для Рыб пятница 13-е – не лучший день для решения сложных задач. Они легко могут столкнуться с неудачами, которые подорвут их самооценку. Стоит напомнить людям этого знака зодиака, что неудача – не повод замыкаться в себе. В пятницу расслабьтесь и отложите более сложные дела на субботу. Также стоит поберечь нервы – не устраивайте выяснений отношений, иначе есть риск, что это обернется грандиозным скандалом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.