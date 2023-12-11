Ретроградный Меркурий принесет большие проблемы: чего ждать с 13 декабря

Ретроградный Меркурий, который начнется с 13 декабря 2023 года и будет длиться по 1 января 2024 года, окажет большое влияние на жизнь людей. Это астрономическое явление, при котором кажется, что планета движется назад в направлении, противоположному ее нормальному движению.

Во время ретроградного Меркурия происходят так называемые кармические события, которые никак нельзя предотвратить. Могут быть затронуты сфера отношений, общения, путешествий и технологий. Все начнет выходить из-под контроля.

Ретроградный Меркурий способен лишить того, что имеет большое значение. Отправленные сообщения или письма могут не дойти до получателя, возможны поломки техники и аварии.

Во время ретроградного Меркурия следует ожидать встреч со старыми друзьями и бывшими партнерами, которые не принесут ничего хорошего, а только новые конфликты и обиды. Может выйти наружу очень неприятная правда, которая скрывалась длительное время.

Астрологи утверждают, что ретроградный Меркурий преимущественно оказывает на нас негативное влияние. Может возникнуть значительное ухудшение концентрации, что приведет к трудностям на работе или в учебе. Однако не теряйте желания действовать.

Будут многочисленные недопонимания и трудности в общении. Во время ретроградного Меркурия могут ухудшиться отношения с близкими. Это будет особое испытание.

Однако в это время стоит задуматься, все ли отношения благоприятны для нас. Ретроградный Меркурий – это момент, чтобы повнимательнее присмотреться к своим близким. Поэтому подумайте, есть ли в вашем окружении токсичные люди.

Ретроградный Меркурий в 2023 году также должен стать временем, когда мы на мгновение остановимся и отдохнем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.