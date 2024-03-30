Ретроградный Меркурий в Овне принесет беды четырем знакам зодиака: вот кто в списке

Ретроградный Меркурий в Овне начнется 1 апреля и продлится до 25 апреля. По словам астрологов, планета окажет наибольшее влияние на сферы связи, транспорта, путешествий и средств массовой информации.

Покровительство Овна заставит действовать быстрее. Это может толкнуть нас на поступки, о которых мы потом будем сожалеть. Ретроградность привлечет конфликты и негативные эмоции.

Ретроградный Меркурий в апреле вызовет серьезные изменения в финансах, профессиональных контактах и ​​самовосприятии. Лучше быть осторожными с тем, что и как мы показываем в социальных сетях, ведь каждая фотография и запись могут обернуться нам во вред. Не рекомендуется спешить с действиями и стремиться к власти любой ценой. Меркурий будет останавливать практически каждый шаг в этом деле.

Ретроградное движение Меркурия заставит четыре знака зодиака оглянуться назад . Это явление в первую очередь коснется Близнецов и Дев, но в равной степени затронет Овнов и Водолее. Для этих знаков зодиака карма вскоре принесет награду или наказание за действия, совершенные с начала года.

В их жизни может появиться человек, с которым они давно потеряли связь. Они должны сами решить, возобновить ли дружбу и дать второй шанс или смириться со своей судьбой и больше не входить в ту же реку. Астрологи предупреждают, что каждое решение будет иметь серьезные последствия. Ретроградный Меркурий в Овне также принесет некоторые положительные эффекты.

Близнецы и Дева окажутся на распутье – и им придется выбрать новый путь. Однако с прошлым не так-то просто порвать, ведь оно все равно будет напоминать о себе. Однако в их случае лучше прыгнуть в глубину, чем вернуться на безопасный берег. Изменения начнутся очень медленно, давая этим знакам зодиака время адаптироваться и внести творческий вклад.

Овен и Водолей не раз упрутся в стену во время ретроградного Меркурия. Их новаторские идеи и энтузиазм не встретят немедленного одобрения со стороны окружающих. Если они решат восстать, их ждут большие неприятности. Лучше отпустить ситуацию и извлечь уроки из прошлых ошибок.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.