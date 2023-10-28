С мужчинами этих трех знаков зодиака следует быть осторожными: они могут всех обвести вокруг пальца

Некоторые мужчины не принимают во внимание чувства других – они могут манипулировать и обводить вокруг пальца кого угодно. По словам астрологов, особенно осторожными нужно быть с Овнами, Львами и Скорпионами.

Овен

Овны могут быть любящими и обаятельными, но только тогда, когда им никто не противостоит. Если кто-то высказывает мнение, противоположное ихнему, уроженцы знака начинают манипулировать. В отношения такие мужчины постоянно ищут недостатки во второй половинке и изводят ее ревностью. В конечном итоге это чаще всего приводит к расставанию.

Лев

Лев – очень требовательный знак зодиака. Он может быть собственником как по отношению к партнеру, так и к друзьям. Лев всегда хочет быть на первом месте и в центре внимания. У него также должно быть все самое лучшее, поэтому он будет стремиться к тому, чтобы окружающие его люди соответствовали определенным стандартам, которые он устанавливает сам.

Скорпион

Скорпион – прирожденный манипулятор. Это самый эгоистичный знак зодиака, и его обычно не волнует, что чувствуют другие. Если что-то может привести к его победе, то он пойдет по головам к своей цели и не оглянется назад. Поэтому найти общий язык с ним сложно – и удается это лишь единицам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.