Сало или сливочное масло: что полезнее?
День назад я в своем ТГ-канале спросила у своих читателей, что, по их мнению, полезнее: сало или масло?
Мысли разделились почти поровну, хотя сало немного вырвалось вперед:)
Итак, что все-таки, полезнее?
САЛО ИЛИ СЛИВНОЕ МАСЛО?
Масло десятилетиями считалось бесспорно полезным жиром.
И все мы слышали, что "маслом кашу не испортишь". И действительно, сливочный вкус масла очень вкусен и в кашах, и в картофельном пюре.
Но если мы посмотрим на биохимический состав и свойства масла и сала – все не так однозначно.
Начнём с того, что молочный жир (масло) – это высококонцентрированный жир, продукт переработки (масло взбивают), такого продукта в природе не существует.
И сравним его с натуральным животным жиром, существующим в природе в первоначальном виде.
Преимущество сала – натуральность.
Это минимально обработанный продукт с предполагаемым составом.
Химический состав: сала выигрывает:
Холестерин
- Масло: 215 мг
- Сало: 94 мг
Разница — более чем вдвое.
Насыщенные жирные кислоты
- Масло: 50 %
- Сало: 39%
Чрезмерное употребление насыщенных жирных кислот способствует нарушению липидного обмена.
А его употребление как раз и бывает чрезмерным, потому что мало кто ограничивается неполной чайной ложкой масла (хлеб намазать, в блюда положить выпечка сметана кисломолочный творог).
Состав жирных кислот:
В масле доминируют:
- пальмитиновая кислота - 28%
- миристиновая - 11%
- лауриновая - 3,5%
- стеариновая — одна из самых распространенных насыщенных
Именно избыток этих кислот связывается с негативным влиянием на развитие атеросклероза.
В сале картина другая:
- Насыщенных кислот меньше - 39%
- Преобладает олеиновая к-та (омега-9) - 43%.
- В масле ее - 23%
- В оливковом масле - 76%
Олеиновая кислота – это жир, поддерживающий здоровье сердца и сосудов.
Арахидоновая кислота — вторая важная жирная кислота сала.
Сало содержит 2% арахидоновой кислоты – полиненасыщенной кислоты с важными физиологическими функциями.
Она улучшает работу:
- головного мозга
- органа зрения
- сердечной мышцы
- почек
В масле ее в 10 раз меньше - 0,2%.
Витамины и микроэлементы
И сало, и масло содержат:
- витамины A, E, D, F
- микроэлементы
Но сало — лидер по содержанию селена, одного из ключевых элементов антиоксидантной защиты и иммунитета.
При нагревании: сало безопаснее
Сало имеет высокую температуру плавления и не образует даже чуть-чуть бензпирена при жарке — канцерогена, который формируется при нагревании.
Поэтому сало – более безопасный вариант для термической обработки.
Сало – не просто традиционный украинский продукт. Это природный, качественный и химически сбалансированный жир, в котором меньше холестерина, меньше насыщенных кислот, больше олеиновой, гораздо больше арахидоновой, плюс селен — все это делает сало более метаболически выгодным выбором.
Вредно ли сливочное масло?
Нет, но его как всякий высококонцентрированный продукт нужно добавлять в готовые блюда в небольшом количестве.
