Счастье записано в дате их рождения: названы любимчики фортуны, которым сужден успех

Некоторым людям по какой-то причине везет больше, чем другим – они всегда успешны на работе, у них идеальный партнер, а жизнь играет яркими красками. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Настоящими любимчиками фортуны являются Рыбы, Тельцы и Весы.

Рыбы

Рыбы – знак зодиака, который чрезвычайно удачлив по сравнению с другими. Независимо от решений, которые принимают уроженцы знака, этим людям может сойти с рук все, что угодно. Они опоздали на работу? Оказывается, руководителя сегодня нет и никто не обратит на это внимания. Рыбы проспали? Из-за пробок общественный транспорт задерживался – и они успели вовремя. Для них не существует непреодолимых ситуаций. Что бы ни случилось, судьба благоволит этим людям, а деньги сами идут в руки. Это позволяет двигаться по жизни плавно и без потерь.

Телец

Тельцы удачливее всех в финансовых вопросах. Люди под этим знаком зодиака гораздо чаще выигрывают в лотереях, скретч-картах и ​​конкурсах. Можно даже сказать, что они привлекают деньги, не делая ничего особенного. Тельцам также исключительно везет в трудных ситуациях. Они могут легко положить конец кризису. Близким уроженцев знака кажется, что нет такой проблемы, которую они не могли бы решить. По этой причине к Тельцам часто обращаются за советом в трудную минуту.

Весы

Весы окружают себя только хорошими людьми благодаря своей способности четко понимать намерения других. Это делает их одними из самых удачливых знаков зодиака и позволяет избежать разного рода обмана и манипуляций. Люди , рожденные под знаком Весов, также более удачливы в завоевании расположения людей. Они всегда веселы и дружелюбны и могут произвести очень хорошее впечатление. Благодаря этому окружающие быстро проникаются симпатией к Весам – и это очень помогает им в карьере.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.