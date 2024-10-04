Счастья не будет! Названы знаки зодиака, которых тянет друг к другу, но они не совместимы

Есть пары знаков зодиака, представители которых очаровывают друг друга едва ли не с первого взгляда, но не могут быть счастливыми вместе. Астрологи раскрыли, в чем причина!

Водолей и Рак

Водолей сводит Рака с ума своим хладнокровием и сдержанностью. Отношения между ними оказываются токсичными именно из-за их разных подходов к жизни. Водолеи никогда не смогут получить свободу от своего партнера, а Раки не почувствуют себя в безопасности.

Рак и Весы

Кокетливые и привлекательные Весы с первого взгляда очаровывают Раков, которые постоянно нуждается в поддержке. Отношения между ними романтические, волнующие и волшебные, но… они не длятся долго! На самом деле Рак и Весы по-разному переживают сентиментальные отношения: Рак изо всех сил старается выразить свои чувства, но часто кажется холодным, а Весы всегда открыты для новых отношений.

Овен и Телец

Третье место среди пар с худшей совместимостью занимают Овен и Телец. Овен – независимый знак, даже в любви, тогда как у Тельца есть врожденная потребность в заботе и семье. Стихии двух знаков – Огня и Земли – несовместимы. Часто союз рождается из очень сильного притяжения, но заканчивается плохо.

Рыбы и Близнецы

Рыбы и Близнецы невероятно похожи друг на друга: они жизнерадостны. Неудивительно, что их тянет друг к другу. Но быть похожими не значит быть вместе. На самом деле Рыбы душат Близнецов, мечтающих о личном пространстве. Начало будет веселым и полным страстей, но позже ситуация ухудшится и все закончится разрывом.

Лев и Скорпион

Льва всегда привлекает Скорпион, поскольку Скорпион окутан ореолом таинственности и является неукротимым и смелым знаком. Лев не чувствует себя уверенно в этих отношениях, он всячески пытается понять и расшифровать непонятного Скорпиона с эмоциональной точки зрения. Любовь в этой паре превращается в постоянную борьбу. Оба знака будут контролировать отношения, конфликтовать по поводу всего, пока они не разойдутся.

Овен и Скорпион

Вспыльчивые и страстные представители обоих знаков часто испытывают сексуальное влечение друг к другу. В спальне Овен и Скорпион испытывают большие эмоции, но в реальной жизни каждый день возникают постоянные разногласия. Из-за этого отношения рушатся.

Близнецы и Дева

Этими знаками зодиака управляет Меркурий, и на первый взгляд может показаться, что они подходят для создания пары. Близнецы и Дева остроумны и очень умны. Но на самом деле знак Девы сильно отличается от знака Близнецов. Характер Близнецов очень непостоянен, что со временем изматывает Деву, которая безуспешно пытается всячески контролировать своего партнера.

Лев и Козерог

Лев и Козерог кажутся идеальной парой, и не случайно их влечет друг к другу. Козерог чувствует себя в безопасности с гордым и сильным Львом, но Лев заинтригован Козерогом. После начального периода страсти Лев становится неуверенным в себе и страдает от постоянной критики со стороны Козерога. В конечном итоге подобные союзы заканчиваются фиаско.

Стрелец и Козерог

Противоположности притягиваются: это касается соединения Стрельца и Козерога. Первый – открытый и страстный, второй – более застенчивый и консервативный. Результат получается взрывной, с большим сексуальным напряжением, которое заставляет их лучше узнать и изучить друг друга. Однако, как только сильные первоначальные эмоции проходят, союз Стрельца и Козерога не выдерживает рутинного испытания. Их интересы слишком разные, и отношения постепенно угасают.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.