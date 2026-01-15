Сезон полезного бульона открыт: из чего приготовить лучше всего

В сильные морозы нет лучшего блюда, чем нежирный мясной бульон или суп, сваренный на бульоне.

Польза доказана научно (ссылка в комментариях).

▪️При многих вирусных инфекциях часто страдает легочная ткань.

▪️Дефицит качественного белка способствует развитию нарушений работы не только иммунной системы, но легких, а также повышает склонность к инфекциям.

▪️Чтобы иммунная система адекватно отреагировала на вторжение вирусов, ей нужно белковое ("строительное") обеспечение, потому что защита организма требует больших энергетических затрат.

▪️Процесс активации иммунной системы (а это целый ряд различных механизмов) при наличии инфекции, сопровождается 7-15 разовым увеличением потока аминокислот и других веществ из крови через мембраны клеток.

▪ Вирусы – это чужеродные белки (их называют антигенами), которые попадают в организм, активируют иммунные клетки (лимфоциты), а этот процесс требует непрерывного поступления энергии и питательных веществ по сравнению с отсутствием инфекции.

▪️Чтобы иммунный ответ был адекватным, нужно, чтобы пища была богата аминокислотами, особенно незаменимы.

▪️Одной из ценных аминокислот является глутамин.

▪️Глутамин усиливает бактерицидную функцию нейтрофилов (разновидности лейкоцитов, клеток крови), участвующих в защитных реакциях организма при различных инфекциях, и вирусных в частности.

▪️Много глутамина есть в бульоне.

▪️Буквально в считанные минуты аминокислота усваивается и дает быструю поддержку для иммунных клеток.

▪ Из глутамина в организме образуется глутаминовая кислота, которая очень полезна для мозга: она защищает его клетки от накопления токсического азота (при умственных перенапряжениях и стрессах), поддерживает молодость мозга.

▪️А затем из глутаминовой кислоты образуется "успокаивающий" нейромедиатор ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), при дефиците которой может развиваться бессонница и ощущение тревоги.

Но о ГАМК я напишу отдельный пост:)

▪️Усвояемость бульона почти 100%, не требует расхода энергии, в отличие от куска мяса, который нужно прожевать, обработать ферментами, "измельчить" до аминокислот и после этого усвоить.

▪️Особо ценным бульон в рационе детей, подростков и людей старшего возраста, а также для тех, кто имеет хронические заболевания, ослаблен.

▪Правильно приготовленный бульон – это небольшое количество мяса (курятина, индейка, в принципе – любого, желательно домашнего), порезанного на кусочки, залитого холодной водой и отваренного до мягкости.

▪️Примерно на 2 литра воды мяса – размером с большое яблоко.

Мясо может быть любое, с костями, если курица – то с кожей, годятся все части тушки.

▪️Бульон должен быть прозрачен с небольшим количеством жира на поверхности.

▪️Если бульон жирный, его нужно охладить и жир с поверхности снять.

▪️ После этого в бульон добавляются различные овощи (морковь, корень петрушки, сельдерея и тд – все, что душа пожелает и варятся до хрустящей мягкости).

▪️Если птица магазинная – первую воду слить.

▪️ Можно употреблять в качестве диетического напитка, наливать в чашку, посыпав зеленью, можно сварить с крупой, например, жемчужной, приготовить с овощами, а затем взбить в суп-пюре, или сварить кашу.

▪️Очень полезно сочетать пользу бульона с пользой брокколи (II нужно бросить в кипящую воду или бульон всего на 1 мин).

▪️Дамам, что бульон должен быть именно не очень крепким и нежирным, тогда он оказывает лечебно-профилактическое действие.