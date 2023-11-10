Сказочное везение или одни проблемы? Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака

До наступления следующего года осталось не так много времени, поэтому астрологи уже составили гороскоп для всех знаков зодиака. Специалисты по звездам твердят, что перемен будет много, но новые возможности многих тоже порадуют. Читайте детальнее!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Люди, рожденные под этим знаком, начнут 2024 год с путешествий. Овны также переосмыслят свои долгосрочные цели и начнут уделять внимание межличностным отношениям, что позволит уладить конфликты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Этому земному знаку в 2024 году предстоит личностный рост, особенно на духовном уровне. Юпитер принесет изобилие и энергию для новых проектов, но придется воспринимать перемены плавно, чтобы не впасть в тревогу из-за выхода из зоны комфорта.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

2024 год для Близнецов начнется с ретроградного Меркурия в Стрельце. Это оказывает прямое влияние на то, как они будут относиться к близким людям и как они будут воспринимать весь опыт, который им предстоит прожить. Они почувствуют себя более вдумчивыми и творческими и смогут достичь своих целей с большим упорством.

Рак (22 июня – 22 июля)

У Раков интуиция в 2024 году будет особенно сильна. Судьба подарит им шанс воплотить в жизн самые сокровенные желания. 2023 год выдался для этих людей непростым, но следующий год принесет ясность и любовь к себе.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет год, полный творчества и успеха. Но они должны научиться слушать других и сотрудничать для достижения групповых целей. Только так они смогут достичь здорового лидерства и успеха.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева встретит 2024 год с Луной в своем астрологическом доме. Это означает, что уроженцы знака будут более чувствительны, чем обычно, и смогут завязать новые межличностные связи. На работе этот знак ждут значительные положительные изменения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Управительница Весов Венера пройдет через знак Стрельца, что, несомненно, наполнит их творчеством и драйвом. Уроженцы знака будут получать туристический опыт и общаться с людьми, совершенно отличающимися от них.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Управитель этого знака Плутон пройдет через Козерог. Это означает, что 2024 год принесет Скорпионам много перемен. Способность трансформироваться позволит уроженцам знака адаптироваться, но дорога будет трудной.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Искателей приключений ждет много поездок. Юпитер, который пройдет через знак Тельца, заставит Стрельцов задуматься о серьезных проектах на новый год. Им следует все тщательно обдумать, прежде чем действовать, и, прежде всего, заранее спланировать изменения, которые произойдут.

Козерог (22 декабря — 20 января)

2024 год для многих Козерогов начинается с празднования дней рождения. Люди этого знака обладают большой силой и способны достичь великих целей. Но прохождение правящей планеты Сатурна через Рыбы сделает их очень чувствительными и ранимыми.

Водолей (21 января – 22 февраля)

Водолеи будут обретут глубокую связь с природой. У них есть силы бороться за коллективные дела, и следующий год не станет исключением. Трансформация идет рука об руку с настойчивостью, и Водолеи четко поймут, чего хотят от жизни.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Последний знак зодиакального колеса начнет 2024 год с некоторой неразберихи в отношениях. В первые несколько месяцев этим людям будет сложно общаться, поскольку они будут стараться ставить на первое место свои личные потребности (к чему они не привыкли). Но они смогут обрести необходимые силы для достижения своих целей в новом году.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.