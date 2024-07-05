Склонны манипулировать! Названы эмоциональные шантажисты по знаку зодиака

Некоторые люди имеют особую склонность к эмоциональному шантажу, что может иметь последствия для их близких. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах, Раках, Рыбах и Близнецах. Читайте детальнее!

Скорпион

Загадочные Скорпионы известны интенсивностью своих чувств, но склонны к контролю. Уроженцы знака манипулируют людьми ради достижениях своих целей - и это касается как работы, так и семьи. Они очень недоверчивы, поэтому постоянно будут в чем-то подозревать свою вторую половинку.

Рак

Заботливые и чувствительные Раки используют эмоциональный шантаж для удовлетворения своих потребностей. Уроженцы знака манипулируют, чтобы обрести чувство безопасности и получить желаемое внимание. Раки заставляют своих близких чувствовать себя виноватыми в их неудачах.

Рыбы

Интуитивные Рыбы обладают чрезвычайно развитым сопереживанием и умеют читать эмоции других людей. Это может привести к тонким формам манипуляции, когда уроженцы знака будут брать ситуацию под свой контроль ради определенной выгоды.

Близнецы

Общительные Близнецы, также склонны к эмоциональным манипуляциям. Уроженцы знака очень импульсивны и непостоянны, но сами отлично умеют играть на чувствах других. Они легко выводят из себя тех, кто им чем-то неугоден, и провоцируют скандалы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.