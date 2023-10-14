Следует держать рот на замке: новолуние в октябре может разрушить жизнь одного знака зодиака

Новолуние, которое произойдет в субботу, 14 октября, будет сочетаться с кольцевым солнечным затмением. Хотя оно пройдет под знаком Весов, считающихся образцом спокойствия и уравновешенности, грозит большими проблемами и скандалами одному знаку зодиака.

По словам астрологов, Львам стоит подготовиться к самому тяжелому времени. Конфликты будут буквально витать в воздухе, а накал эмоций достигнет предела, поэтому хотя бы иногда следует держать рот на замке.

Энергия новолуния в Весах несет очищение, поэтому Львы почувствуют: пришло время заглянуть глубоко внутрь себя и вытащить наружу самые сокровенные мечты. Луна побудит доверять своей интуиции.

Но солнечное затмение, которое также припадает на эту дату, спутает все карты. Его энергия окажется очень разрушительной и интенсивной – уроженцы знака могут столкнуться с неожиданными событиями или изменениями, с которыми трудно справиться. Это буквально может разрушить жизнь.

Львам придется бороться за свое будущее и отстаивать мечты и планы. Ссоры и скандалы вероятны не только со второй половинкой и родственниками, но и с коллегами. Обернуться все в любовных отношениях может расставанием, а на работе – увольнением.

Львам нужно проявить терпеливость – решение вашего конфликта возможно, но вы должны сохранять хладнокровие. Помните, что последствия своих поступков в этот день будете ощущать в течение шести месяцев.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.