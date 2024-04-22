Следующий! Три знака зодиака быстро заводят новые отношения после расставания

Некоторые люди буквально сразу же после разрыва отношений заводят новый роман, пока другие рыдают в подушку. По словам астрологов, Овны, Раки и Львы бросаются в омут с головой, ведь уверены, что нельзя терять времени. Читайте детальнее!

Овен

Темпераментные Овны быстро влюбляются и точно также быстро охладевают. Их отношения очень бурные, а расставания мгновенные. И дело не в том, что они не любили или относились к своему партнеру поверхностно – уроженцы знака просто не могут долго держаться одного и того же человека. Авантюрные Овны могут броситься в новые отношения уже в день расставания.

Рак

Меланхоличные Раки на удивление быстро заводят новые отношения после расставания – они знают, что это лучше спасение от депрессии. Расставшись с бывшими возлюбленными, уроженцы знака ищут, чем бы себя утешить. И ничто не помогает им лучше справиться с болью, чем свидания, а еще лучше – много свиданий.

Лев

Для Львов самым болезненным будет расставание, если партнер уйдет первым. В таком случае уроженцы знака бросятся сразу же искать новых отношений, чтобы не чувствовать себя брошенными и поднять самооценку. Для Львов очень важно быть уверенными в своей привлекательности – и только новый партнер сможет восстановить их силы и утешить гордыню.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.