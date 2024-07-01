Со скандалом или уходят молча? Как расстаются разные знаки зодиака

Не все знают, как красиво завершить отношения. Некоторые могут устраивать скандалы с взаимными обвинениями, а другие уходят молча, так и не поговорив. По словам астрологов, большую роль играет знак зодиака. Читайте детальнее!

Овен

Овны предпочитают уйти сами, а не быть брошенными, поэтому чаще всего становятся инициаторами разрыва. Уроженцы знака рассматривают расставание как соревнование, которое нельзя проиграть. Бывает и так, что Овны сразу же сожалеют о своем решении и пытаются восстановить отношения.

Телец

Тельцы чрезмерно материалистичны и зависимы от стабильности. Они также могут быть непредсказуемыми, но в любом случае очень болезненно переживают разрыв, сожалея о потраченном времени.

Близнецы

Когда Близнецы приняли решение о расставание, они используют умную и эмоциональную тактику, создавая впечатление, что это не они, а и партнер толкает к расставанию. Уроженцы знака, будучи очень общительными, превращают драму расставания в забавные истории, которыми можно поделиться.

Рак

Раки любят поговорить по душам перед расставанием. Они не склонны к грубости, но когда чувствуют себя подавленными, пытаются защититься. В трудно время уроженцы знака больше всего ценят наличие рядом друзей, которые могут поддержать..

Лев

Львы – одни из худших бывших, ведь никогда не возьмут на себя ответственность за то, что в отношениях что-то было не так. Они не настроены расставаться на дружеской ноте и не упустят возможности показать, какую ошибку допустил их партнер. После расставания от Львов можно ожидать много демонстративного поведения, а иногда и агрессии.

Дева

Девы предпочитают избегать конфликтов, поэтому не хотят трудных разговоров. Если диалога избежать невозможно, уроженцы знака пытаются снять напряжение, взяв на себя всю ответственность.

Весы

Когда Весы инициируют разрыв, они часто начинают с двусмысленных высказываний (например, "давай сделаем перерыв"). Когда развод происходит по инициативе партнера, уроженцы знака делают все возможное, чтобы закончить историю на хорошей ноте. Весы очень озабочены тем, какое впечатление они производят на окружающих.

Скорпион

Хотя загадочные Скорпионы внешне остаются спокойными и собранными, они часто тайно проявляют свои сильные эмоции. Они могут заблокировать своего бывшего в социальных сетях, а затем создать анонимную учетную запись, чтобы отслеживать его действия. Лучший способ для Скорпиона залечить разбитое сердце – это копнуть глубоко в свою душу, взглянуть в лицо своим страхам и позволить себе полностью справиться со своими темными эмоциями.

Стрелец

После расставания Стрельцы не будут страдать или следить за деятельностью бывшего партнера в социальных сетях. Они просто исчезают, как будто ничего и не произошло, заставляя задуматься, имели ли эти отношения какое-либо значение. На самом деле представители этого знака настолько ценят свою свободу и свободу других, что просто позволяют себе отпустить все эмоции.

Козерог

Отношения редко являются приоритетом для Козерогов. После расставания уроженцы знака начинают ныть о растраченных ресурсах Они могут начать считать потраченные деньги, обвинять бывших партнеров в упущенных возможностях за время отношений и т. д. Все это может быть довольно неприглядно со стороны.

Водолей

Развод с Водолеями чаще всего происходит по их инициативе. Уроженцы воздушного знака свободолюбивы и креативны, они всегда сами решают, кто будет с ними и как долго продлятся эти отношения. Если их чувства остывают, они без сожаления оставляют отношения в прошлом.

Рыбы

Рыбы предпочитают не разбираться в сложных ситуациях, и соответственно, их стиль расставания зачастую расплывчатый и неубедительный. Они решают медленно уходить от отношений, оставляя после себя больше вопросов, чем ответов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.