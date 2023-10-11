Солнечное затмение 14 октября принесет проблемы трем знакам зодиака: им стоит готовиться к худшему

Кольцевое солнечное затмение, которое состоится 14 октября в день новолуния, принесет большие проблемы трем уроженцам зодиакального круга. Им придется бороться с трудностями и переосмыслить многие аспекты своей жизни. По словам астрологов, в зоне риска Тельцы, Раки и Девы.

Телец

Эта время может оказаться трудным для Тельцов в эмоциональном плане – вы почувствуете потребность уйти в себя и разобраться в чувствах. Придется ответить на непростые вопросы и разорвать токсические связи, что будет очень болезненным процессом. Возможны конфликты и недопонимания с близкими. Стоит быть осторожнее и на работе – Тельцы могут стать жертвами конкурентов и потерять репутацию, которую зарабатывали годами.

Рак

Ракам стоит сосредоточиться на эмоциях – не только явных, но и скрытых. Какое-то события или люди могут спровоцировать уроженцев знака начать большие перемены в жизни. И хотя это покажется ударом судьбы, вскоре Раки поймут, что этот опыт был им нужен. Они могут потерять работу, которая приносила солидный заработок. Но это заставит Раков двигаться вперед и преодолеть момент слабости. Все еще наладится.

Дева

Солнечное затмение заставит Дев почувствовать острую потребность в переменах. Вы поймете, что что-то важное в вашей жизни вызывает ухудшение настроения. Еще больше усугубят ситуацию ссоры и скандалы с родственниками. Девам придется решать множество проблем, который свалятся как снег на голову. Действуйте по совести и прислушивайтесь к своей интуиции.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.