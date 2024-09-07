Страдают от несчастной любви: названы знаки зодиака, которым чаще других разбивают сердце

Некоторым людям чаще других не везет в любви – они часто остаются с разбитым сердцем и болезненно переживают неудачи. По словам астрологов, речь идет о Раках, Рыбах и Скорпионах. Читайте детальнее!

Рак

Раки – очень семейные люди, которые ценят эмоции и чувства, и именно на них основывается выбор партнера. Уроженцы знака быстро влюбляются и привязываются к своей второй половинке, ожидая от нее полной поддержки и даже родительской заботы.

Однако Раки известны своими перепадами настроения и склонны драматизировать события и занимать позицию жертвы. Вот почему их романтические отношения часто заканчиваются разбитым сердцем. Уроженцы знака обижаются, замыкаются в себе и глубоко переживают свои эмоциональные травмы.

Рыбы

Романтичные Рыбы мечтают встретить человека, который поймет их без слов, удивит романтическими жестами и каждый день будет создавать праздничную атмосферу. Женщины-Рыбы часто ищут "принца на белом коне", а мужчины-Рыбы представляют себе идеальную женщину, которая сочетает в себе самореализация, красоту и кулинарные навыки. Однако в реальной жизни такие идеальные партнеры встречаются довольно редко, что приводит к частым разочарованиям и прекращению отношений.

Скорпион

Загадочные Скорпионы очень уязвимыми в любовных отношениях. Уроженцы знака обладают высокой эмпатией и могут читать людей, как открытые книги, но предпочитают скрывать свои истинные чувства. Эта особенность часто мешает их счастью. Поведение Скорпионов напрямую зависит от сигналов, которые они получают от потенциального партнера.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.